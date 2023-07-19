三上悠亞引退作推出日曝光　預告片尺度超大！老司機：很期待

超一線AV女優三上悠亞於今年3月中旬於其個人YouTube頻道上傳影片，含淚宣佈她將於8月推出最後一部作品後引退，向一眾老司機拋出震撼彈。昨日（18日），S1亦公佈了三上悠亞將於8月15日面世的引退作...



（影片截圖）

自三上悠亞宣佈自己將於8月引退後，粉絲們亦不負所望，令她自3月起每月均坐穩銷量排行榜前段班的皇座。早前日本知名成人網站FANZA公佈2023年上半期的成績表，最熱賣作品TOP 20中就有6部三上悠亞的作品。昨日（１８日)S1亦公佈了下月15日三上悠亞引退作的消息。

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三上悠亞的引退作將於8月15日發佈，之所以特地挑選這日的原因在於8月16日正是三上悠亞的30歲生日，而她先前也有提過她希望30歲能夠成為一個分水嶺，因此發片公司也為她調整發片檔期，讓她能夠在29歲的最後一天發佈引退作，並於30歲時正式告別AV女優的身份。

（網上圖片）

作為三上悠亞的告別作，公司當然有著最高規格的宣傳以及特別企劃，從先前與一眾男優們的超級大亂鬥、與新有菜和相澤南的夢幻共演便可見一斑。

但如果你是希望能夠看到三上宣佈「解禁」的老司機，那恐怕會令你失望了，因為她所屬的S1公司本來就甚少拍這些「解禁」的作品。但該有尊重和情節還是有，除了有人向她獻花，感謝她這8年來的努力之外，在預覽片段中更可看到4P的畫面！需知道三上過往的作品大多都是1對1，且畫面亦相當激烈。

這次的作品號稱集三上8年女優經驗之大成，雖然不是大家期待的劇情片，但這種類紀錄片的形式也能為作品多了些臨場感，喜歡的朋友記得不要錯過了三上悠亞的Last Dance了。

作品名稱：完全引退 AV女優、最後の1日。三上悠亜ラストセックス

番號：SSIS-834

發行日期：15/08/2023

事務所：Miyours