三上悠亞成人展被指耍大牌　網民一原因力撐河北彩花接棒新一姐

本年度的台北國際成人展於8月6日閉幕，當中將於本月推出最後一部作品後退役的三上悠亞自然成為成人展中的主角，不少粉絲和影迷為了搶到和三上悠亞互動的門票，一度令售票網「JKFace」當機。然而日前有台灣網民於PTT中分享自己花3,776台幣（約港幣$928）購買了「白金粉絲親密互動」，但實際體驗卻與官網所提到的福利大相逕庭，讓他無奈地說「太敷衍了吧」。



（Instagram圖片@yua_mikami）

台北國際成人展過往每年都相當受歡迎且高人氣，但因於新冠疫情影響，過去兩年都停辦了。因此一眾老司機都對今年的復辦感到相當期待！今年成人展的陣容相當豪華，除了有早前宣佈將於8月引退的三上悠亞之外，新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美等一眾一線AV女優也會出席。於6月1日公開售票時，一眾老司機更一度令售票網癱瘓。

當中有不少粉絲為了見三上悠亞作為女優身份的最後一面而大手筆花錢搶購白金卡，為的就是希望能夠與三上悠亞有親密互動，沒想到三上悠亞卻被網民連環爆料指態度敷衍，連說好的福利都沒有，讓不少粉絲很是失望。

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日前有網民於台灣PTT論壇為題發帖，指自己買到8月4日的門票與互動劵，當天他兩點到，大約三點半看完河北彩花就去排三上悠亞的隊伍，並指「人意外的少，大約五分鐘就輪到了」。進去之後將手機拿給經紀人，然後跟三上悠亞握手、坐在椅子上拍照、比ya、比愛心、比手指愛心、簽名，「然後「咔擦」就這樣被請出去了」，讓樓主直指「太敷衍了吧」、「真的超傻眼」。

（官網截圖＠jkface）

令樓主傻眼的原因在於，當初官網販賣“三上悠亞粉絲專屬活動“的時候，【白金粉絲親密互動】正正以「與AV界的super idol三上悠亞一對一親密互動機會！」作為賣點，福利包括「感謝握手、指定3Pose合照、限定簽名板以及白金粉絲專屬徽章」，售價為59,000紅鑽（約港幣$928）。當中的指定3Pose，官方網站中是親密勾手、一起比愛心和十指緊扣，惟樓主得到的只是「比ya、比愛心和比手指愛心」，相信對於一眾粉絲來說，這樣的完全不夠「親密」。

（官網截圖＠jkface）

留言區有不少網民留言安慰樓主，指「不得不說三上真的雷 握手會拍一個我手遮到臉的照片 錢丟水溝」、「我個人沒有特別喜歡三上 感覺的確就像待退老兵」、「我的白金也是這3個動作 沒官網上的勾手 十指緊扣 比上舞台握手票還爛」。也有網民用另一位同樣為白金女優的河北彩花作為對比，指「彩花完勝」、「河北真的好很多」、「河北出了名的寵粉」、「河北1200就會比愛心牽手手了」。

不過也有網民提到，官網所列出的Pose是以女優為主，因此如果女優現場只想做一些簡單點的動作，官方也沒有辦法，只能說主辦單位也是有苦衷的。而台北國際成人展官方也有在其Facebook專頁留言回覆網民，指「感謝您的支持 大家的意見我們都有在看 做不好的地方我們會再改善的」。