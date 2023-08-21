連登仔獻計李家超８大奇招「搞旺香港」推4大立法：生3個即上公屋

行政長官李家超日前率領司局級官員出席2023年《施政報告》首場地區諮詢會，不少市民表達本地經濟復蘇進度的擔憂。對於市民紛紛對本港前景不樂觀，李家超回應「短期，特別是夜市要搞活佢，令大家開心兼且有經濟效益。」有網民就在討論區發帖文，獻出８大奇招如何為香港振興經濟，引起網民激烈討論。



李家超FB圖片

有網民昨晚（20日）在連登討論區上以「李家超，等我教你點樣搞旺個市啦」作為標題，更列出８大奇招４個立法會對香港經濟有幫助，更表示準備交給特首做下年度施政報告，包括:

1. 立法 5 天工作

2. 立法辦公時間 09:00 - 17:00

3. 立法每天不可 OT 多於一小時

4. 出 apps 紀錄消費數目, 年尾作為退稅用途, 駛得多退得多

5. 消費總數可作積分, 換取交通哩數

6. 立法食肆晚餐不可高於 40 蚊

7. 放寬泊車規例, 如消費滿額可減免牛肉乾數

8. 生育可無償上車, 首期政府出, 如果離婚或家庭不和睦, 就收樓

樓主進一步解釋，「立法每天不可 OT 多於一小時」是指辦公室一族，「早啲收工，唔好 OT，多啲出去消費玩」，更認為政府應立例星期六日去深圳既車費加 30% 以阻嚇消費外流。有網民更幫手「修正」第８個提議，將生育可無償上車改為「生3個即上公屋」。

雖然樓主部分提議膠味「濃」，不過已引起網民激烈討論，短短一晚已有二千多個正評。其中「立法食肆晚餐不可高於 40 蚊」更廣受質疑，「即係食法國菜都唔可以過40蚊?」、「啲條款仲癲過北韓」、「全部食肆轉晒做3餸飯」。

雖然有網民批評樓主的建議不成熟，反而會拖垮經濟，但也有不少網民同意第8點生育可無償上車，認為「政府擔保首期，之後正常計壓力測試」，此外第四點以app紀錄消費作退稅用或可行，「只要好似台灣咁電子發票就得，同一時間可以減少商家逃稅」。

也有網民建議香港企業可試行4天工作，「連日本都試緊」，「有2個未成年子女即上公屋，或派綠表白表；幼稚園要殺校個批轉做托兒所、為返工的父母提供子女事假」等等，可見不少網民對香港的經濟前景積極關心，大家又認為香港如何可以振興經濟呢?不妨留言談談你的看法。