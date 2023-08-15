23歲內地女患牙瘤做手術　剝牙竟拔出57隻！網民笑：勁似巨齒鯊

牙齒對我們的重要性不言而喻，除了咀嚼食物之外，它也讓我們能夠說話更清晰流利。而近日（9日），中國江蘇省一名23歲女子就被診斷出罹患「牙瘤」。更離譜的是，她在割除手術時，醫生竟從同一牙齦處挖出了多達57顆牙齒！這起怪病讓女子、醫護人員和一眾網民都大吃一驚。



（抖音截圖@不i 说大话）

綜合媒體報道，該名女子自小乳牙脫落後就沒再長出新牙，但因為不影響她的日常生活，因此她也沒為意。直到近期進行例行牙科檢查時，醫生「一臉嚴肅」跟她說問題很嚴重，需要照X光。而當醫生看到X光影像後確診她患有「牙瘤」。為了徹底清除牙瘤，女子接受了全身麻醉下的牙瘤切除手術。沒想到手術過程中，醫生竟先後從同一個部位拔出了57顆大小不一的牙齒！其中包括已完全成形的大牙以及未完全發育的小牙，密密麻麻堆積在一起，數量之多令人震驚。

+ 1

👉中國大媽全家日本偷蟬短片瘋傳！公園活捉過百隻超狂：炸著特別香

事後女子對著自己的牙齒驚呼：「這難道就是傳說中的人體活化石嗎！」，手術結果也使主治醫生和醫護人員瞠目結舌。這起怪病事件很快在網絡上瘋傳開來,許多網友紛紛留言表示「太恐怖了，像科幻片一樣」、「難以置信，居然會長這麼多顆牙齒」、「看照片毛骨悚然，感覺牙齒串成項鍊都不為過」。也有網友幽默回應「這得開多少間診所才能把這麼多牙齒治療完呢」、「牙醫的業績又有保障了」。

（Saveetha牙科學院相片）

據專家介紹，這名女子患有的「牙瘤」屬於臨床罕見的病例。牙瘤是一種牙源性腫瘤，生長於頜骨內，是以牙體組織雜亂排列成團、或形成數量不等的畸形牙為特徵的病，並非真性腫瘤，瘤體內可含有不同發育階段的各種牙胚組織或牙，由幾個至幾十個不等，且形狀亦不規則。一旦確診「牙瘤」，在多數情況下需要進行手術切除治療。2019年印度有一名7歲男童因為牙痛就醫，也被檢測出患有牙瘤，醫生從他的囊狀腫瘤中清除了多達526顆牙齒，是成人的18倍，也比大白鯊的300顆牙齒還要多。

（海底奇兵劇照）

事件被瘋傳後原po也再次更新抖音，指沒想到自己會一夜爆紅，也分享了手術的費用以及牙齒的後續，她指整個手術大約需要6000多人民幣，不過可以報銷，也指自己做完手術後竟然長出小牙了，有網民指沒想到有人23歲才長出恆齒，相當有趣。