港女狂數10大內地女奇葩衣著　肉色絲襪+底妝過白！網民:關你屁事

於網上時不時就會看到有人教路如何從衣著「分辨」香港人和內地人，於不同的地方生活，衣著打扮上都總會融入大家各自的風格，而穿衣風格各人有各人喜好。日前就有港女於社交平台上發文狂數10大「香港人眼中最不能理解」的內地女生穿搭，表示對內地女要穿高跟鞋行山、穿超大LOGO的名牌衫、化超白的底妝等等的風格非常不解!



圖自小紅書

日前，有港女於小紅書上以「香港人眼中最不能理解的穿搭」為題狂數內地女10大奇怪衣著風格，不論是髮型、衣著顏色、還是化妝都相當令人不解!

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內地女10大奇怪衣著風格

1.上下身都非常鮮豔

2.日常場合穿珠片

圖自微博

3. 啡色或肉色的絲襪

4. 穿高跟鞋行山

網上圖片

5. 長到及腰的黑髮

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6. 戴髮卷上街

《功夫》劇照

7. 太多bling bling

8. 碎花連身裙

9. 名牌monogram或很大的logo

10. 過白的底妝，過紅的口紅

貼文一出即引起網民熱烈討論，有不少內地網民表示「香港人理解，或者不理解，重要嗎」，「没必要吧……為甚麼外國人這樣就沒人說呢」，網民反轟「愛穿啥穿啥 莫名其妙」，「這是穿衣自由懂嗎」，「點解人哋著咩衫都咁多意見....」，還表示「香港一直都沒有穿衣自由啊」，「香港人真的好老土」。

有大批網民則狠批樓主根本代表不了港人的看法「正常人並不會在意那麼多...」，「你代表不了香港人」，但有網民亦指對「穿高跟鞋行山」的確不解，這樣東西是「放在全世界都是不能理解的」，但始終穿著愛好都是按照個人喜好而定，大家只要穿著舒適不影響到他人，不論穿甚麼都是大家的個人選擇。