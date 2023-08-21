疑似移英港人民居後院疑偷貓被斷正！一句廣東話心虛露餡下場痛快

近年不少港人移民英國，尤其在BNO Visa正式開放港人申請後，移英門檻也相應降低。不過人在外國，不代表可以為所欲為。近日網上瘋傳數段影片，片段由英國本地人在Facebook上發布，控訴一名疑似移英港人在別人的後院位置被懷疑意圖偷貓，全程被CCTV所拍下。後來事主一行人更前往肇事者工作的餐廳對質，最終下場令網民直呼痛快！



FB@Marcin Jacewicz

近日（13日）有英國曼城本地居民在Facebook上貼出近10段影片，在CCTV的片段中一名身穿粉紅色短袖襯衫、黑色短褲，身形略顯微胖的男子，在停車場與後院之間，不斷撫摸一隻灰白色的長毛貓，貓貓也相當黏人可愛，主動跟隨男子腳步討摸。

此時男子突然轉頭回車上拿出一個疑似貓籠和貓零食，意圖引誘貓貓主動入籠，小貓警戒心重，未有進入籠中。隨後男子鍥而不捨，與小貓在停車場內展開了一場與「躲貓貓」追逐戰，期間男子有數次都幾乎得手，但小貓始終敏捷地逃走，男子的捉貓行動最後以失敗告終。

然而男子企圖捕捉的該隻小貓不是流浪貓，而是有主人的「放養貓」，其行徑已被CCTV所拍下。後來疑似貓主與鄰居找到該名意圖捉貓男子對質，當時男子正坐在一輛停泊在餐廳「China Express - Chinese Takeway Fish & Chips」前的車內，原來男子任職該餐廳的外賣員。事主拿出手機向男子播放事發的CCTV片段，不斷質問”What are you doing? Why you trying to rob the cat?”（你在做什麼？為何要嘗試偷貓？），男子則一臉茫然，眼神不停飄移地不斷否認”What? No no no, it’s not my cat, I don’t steal”（不不不是我，我無偷），值得留意的是男子口音似「港式英語」。疑似「貓主」報警處理，在等待警方到場期間，雙方仍然爭論不斷。

然而在某一段影片中，捉貓男的朋友從店舖走出，並用廣東話問他：「你係咪真係有偷佢隻貓？」捉貓男回答：「我無偷佢隻貓呀，我餵佢哋咋」、「我真係無攞到呀嘛」，最心虛的一句莫過於「咁點兜呀同差佬（警察）」，朋友則無奈地稱「無得兜」。後續兩人仍有不少廣東話對話，但因為現場風噪聲和英文混雜，未能聽清楚對話，不過可以確信的是該名男子正在和朋友詢問遇到警察後應如何作供，還有可否要求「中文翻譯嘅差佬」。

另外，在爭論期間，一位疑為店舖老闆的男子從餐廳裡步出，說了一句「He is not working here, I let him finish early」，也讓他們一行人自己解決，事件與店方無關，未知是否等同解僱捉貓男。後來警方到場，男子坐上警車並接受警方調查，但未知最後有沒有被起訴。

+ 1

以上影片被上傳到Facebook上的曼城居民生活群組，還有英國當地人指「偷貓」的黃種人是準備捉貓煮「貓肉咖哩」，帖子後來得到超過1,700次分享。香港網民留言指男子的口音基本上可以確定是「移英港人」，怒斥其行為丟臉，甚至令香港人蒙羞，「睇佢打扮都估到係香港人」、「唔好影衰香港人啦」、「送佢返香港」。而男子最後一幕登上警車更似「漁護署捉狗車」。但也認為如果男子一開始願意誠心道歉並承諾以後不再亂捉貓，其實或者已經可以平息事件，未必會鬧到如此嚴重，望其他港人以此為鑑，尊重當地文化。

帖子得到超過1,700次分享

原片：按此