內地童港鐵走失父母車廂嚎哭　港人暖心舉動惹港漂激讚: 温度城市

香港人生活節奏緊張，外表都掛著冷凍凍的一張臉，不少遊客也可能被這張臉嚇倒。不過近日有居港攝影師近日卻在港鐵發生香港人有愛一幕，更不禁大讚香港這城市「有温度」。



截自小紅書

近日有疑似在香港生活的港漂以「HK一個充滿温度的城市」為題在小紅書發文，指25日下班回家搭東鐵，途徑會展站時，一位疑為內地小朋友與家長走失，猜測是家長被關在屏蔽門外，但小朋友上了車。小朋友當時在車廂上一直大哭，幸運的是一位好心婆婆在一旁安撫。

直至到了紅磡站，有港鐵職員已經一早stand by，接到了走失的小朋友，並用普通話說「不用擔心，你媽媽馬上就會來」，更令樓主感動的事，那位好心婆婆也仍然在一旁陪伴。

不少內地網民也在留言中大讚香港人外冷內熱，「有需要時就會盡心付出幫忙」、「香港人通常好多鐵面，不過心地都係善良」，也分享在香港遇上好人好事的經歷，「尋日搭東鐵去深圳到太和定係乜站唔記得，有一位小朋友暈倒，車上的香港婆婆即刻按低緊急按鈕，清晰的報出車廂號，到下一站的時候馬上有員工來接那位小朋友」、「我坐叮叮車，其實我哋是識點樣流程，但是隔離個啊婆見我哋喺度討論線路圖，好主動教我哋點坐，我仔仔都話媽咪其實香港人好熱情，佢畀前幾年啲新聞嚇親，主觀以為香港就是咁」、「我懷孕那個時候坐巴士，一堆人搶著給我讓座。當時我粵語不好，但真的感受到他們熱情」。其實香港人大多「外冷內熱」，大家又是否認同呢? 不妨留言分享你的睇法。

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資料來源：小紅書