港人激讚內地酒樓用這種貴價「牙籤」人性化！網民：不環保不好用

食飯時難免會有食物殘渣殘留在牙縫裡，這時就需要借助牙籤的幫忙，如果餐廳可以提供一支好用的牙籤，也會令客人感到非常貼心。日前（27日）一位港人在深圳飲茶時，發現酒樓提供的牙籤並非一般餐廳所提供的木製牙籤，而是一款價格較高的牙籤，讓他感到極其「人性化」，更大讚「所以點解咁多人返上消費」！



《功夫》劇照

內地消費吃喝是不少港人現時的假日活動，六大口岸每逢周六日都出現大排長龍等過關的情況。而深圳消費水平較低和服務質素較高，也是港人喜歡北上消費的2大主要原因。日前一位港人前往內地消費時，不禁因為當地酒樓的一個小細節而感到人性化！

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港人網民在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上發帖，表示日前自己在內地的「金悅軒餐飲集團」飲茶，發現桌上擺放的牙籤並非一般的木製牙籤，而是塑膠牙籤刷，能夠以更長更細的刷毛，深入口腔牙齒的死角，消除食物殘渣。再加上牙籤刷相較木牙籤不容易斷裂，也大方的放在桌上隨便客人免費使用，網民見狀便大讚「枱上牙籤人性化，所以點解咁多人返上消費」。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

有網民認同內地的服務質素確實「好得不可思議」、「我喜歡喝茶，大大話話都去過20幾間酒樓，都沒撞到一間香港酒樓有呢種牙籤」、「這種牙籤成本貴好多，香港食肆唔會捨得比客人用」、「服務從來都是只有我們想不到，沒有他們做不到」、「其實上面啲餐飲服務係好細心」。

不過更多的網民卻是不太認同餐廳提供這種膠牙籤，直指膠牙籤毫不環保，「唔贊成，非常不環保，呢啲膠質，幾百年都化解唔到」、「台灣有了N年啦、但我覺得唔環保囉（塑膠）。￼都係原始啲好」、「根本不應用膠，撩牙撩幾耐啊」、「呢支野好多地方都有，有咩咁人性化？」、「俾支牙籤你就開心到暈！」、「韓國都用呢啲，但用粟米造」、「咁都吹奏，你又誇張左啲」。

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《新精武門》劇照

除了不環保的觀點外，也有網民批評這種塑膠牙籤刷虛有其表，雖然好看實際上卻是不好用，表示「香港有好耐啦，有過一段短時間就無左，可能因為好睇唔好用」、「呢樣嘢有好耐，不過覺得唔好用，牙線棒好好多」、「唔好用，好易會損，損左流血發炎仲煩」、「呢隻牙籤唔太好用～太軟啊！」。

原帖：Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

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