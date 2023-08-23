內地美女網紅教港式茶記飲茶 結果竟到大家食？港網民笑:你真識食

早前一位小紅書擁有逾62萬粉絲，網名「泰國77Seven」的內地網紅到來到香港旅遊並拍下一系列短片放上小紅書分享，其中一條影片中，她說：「沒錢啊千萬不要來香港旅行。」，勸告網民不要打算來港「窮遊」引來網民熱議。而前天（21日），她再度於抖音上載影片，教內地網民如何在香港找到「地道」的茶餐廳，結果惹來網民嘲笑。



（抖音影片截圖＠77Seven）

「泰國77Seven」於前天（21日）上載影片，教網民在香港找地道的茶餐廳，她指首先絕不能在大街上找，一定要到小巷子中找。她提到找小店很少會「踩雷」，因為都是街坊們常吃的，要是不好吃的話，難以經營這麼久，然後便走到了《大家食》中。

進到餐廳後，她指「餐廳中有大爺來吃的，一般都不會太差」，「泰國77Seven」並在短片中教觀眾如何正確地喝凍檸茶，她也提到她認為香港地道的茶餐廳都是一樣味道，因此旅客們不用刻意追求網紅店。她們一行四人總共點了6份主食和3杯飲品，總共$295元。

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「泰國77Seven」這段影片隨即引來網民熱議，有內地網民指「香港人隨便吃都人均70元，實在太貴，吃不起」、「香港房租真的很高，不好吃的根本做不住」。不過香港網民反而將重點放在《大家食》上，指「大家食是美食？」、「大家食是茶餐廳？」，也指就算是地道茶餐廳也不是去飲茶的，飲茶要到茶樓或酒樓，勸片主不懂就問，不要亂說一通。

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而且片主於影片中說自己是去飲茶、去吃早餐，結果被眼利網民發現用餐時間是下午3點多，並且她吃的咖哩牛腩飯也絕不是港人早餐會吃的餐點，因此被香港網民斥她是在為搏流量隨便拍。

（抖音影片截圖＠77Seven）

除此之外，影片中使用的濾鏡也是一大重點，在影片中，可以看到「泰國77Seven」的頭部附近的影像都被扭曲，例如街邊的路牌、餐廳的裝潢等等。有網民就笑指片主「靚到空間都扭曲了」、「Wide angle 到變曬形」、「香港太熱了，熱到主播附近空間嚴重扭曲」。

資料來源:抖音