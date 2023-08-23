內地抖音女嘲香港窮人逼爆深圳　狂數港人4特徵：住鳥籠上來躺平

香港每逢放假最愛旅遊消費，放長假可能是飛去日本韓國泰國台灣，短假期的話不少人會北上深圳吃喝玩樂，既便宜選擇又多。最近一位內地女博主在抖音上傳影片，內容直指「香港人都快要佔領深圳了」，每個周末都有大量港人過境深圳，14天內入境6大口岸的人數達180萬港人。令她不禁嘲笑「你在香港住鳥籠，當窮人，來到深圳躺平就行」，影片引發大量網民熱烈討論！



抖音@陸漫漫bb

內地抖音女博主「陸漫漫bb」在平台上發布影片，她在片裡指出「香港人都快要佔領深圳了！」，自通關後北上的港人愈來愈多，現時香港人每逢周末便排隊過關湧上深圳，而過關的人潮盛況不時登上報章報道。她也提到了一個很「牛逼」的數據，她截取了由3月22日至4月4日的「香港居民入境深圳人數統計」數字，深圳6大口岸在14天內有多達180萬香港人入境；同時內地遊客訪港卻只得54萬人次。

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她續指「過去二十多年都是內地人擠爆香港，在金店大掃貨了，避風塘炒蟹給我來十碟，但現在時代真的變了」，甚至連她的深圳朋友都跟她說「這輩子都沒有見過那麼多香港人的」。另外，朋友也總結出了港人的「4大特徵」（包括但不限於）。分別是「給錢必用Cash」、「出門必帶Sanitizer（洗手液）」、「說話必帶English」和「偷偷摸摸學著別人怎麼用手機點單」，如果有以上特徵「肯定就是香港人」。

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除此之外，她表示「深圳口岸附近，滿大街都是日料店，香港人以前都直接飛日本吃Omakase的，現在擠到深圳吃平替（便宜的替代品）」。她也分析了「為什麼香港人突然擠著北上」，而原因只得一個，「因為便宜了，在深圳買買買，開心死這幫香港人，一桌湖南菜才300多，唱個K 200多有大包間，還有自助水果吃的哦。在香港按摩一次的錢，來到深圳能同時按摩剪頭美甲三件套」。最後她也不龍嘲諷地說道「你在香港住鳥籠，當窮人，來到深圳躺平就行，無腦吃好喝好玩好，可謂香港人民的淄博」。

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資料圖片

女博主在影片中也不時模仿香港人的「港普口音」，這段夾雜嘲諷意味的影片現時得到了7.6萬讚好與1.3萬轉發。有內地網民留言表示「香港人居然也彎下高傲的腰了」、「限制他們每次只能帶兩罐，七天只能來一次」、「以前內地人沒錢去香港賺錢，現在香港人沒錢進內地花錢！」、「呵呵！講的真好」、「風水輪流轉，三十年河東，三十年河西」。不過也有人表示港人其實在多年以前已經有北上消費的習慣，並非新鮮事，而現在上去只是因為疫情退散，加上人民幣匯率下降變相消費更便宜，「在香港賺錢， 然後深圳消費， 其實挺香的」、「是大陸人沒錢消費，香港人有閒錢會享受」、「別著急，深圳的物價也快漲起來了」。

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原片：抖音@陸漫漫bb

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