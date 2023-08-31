颱風蘇拉或西登襲港或掛10號風球？化學博士K Kwong提醒這3區小心

颱風蘇拉／打風｜超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，今日（31日）清晨5時天文台修訂預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，並會在今日下午3時-5時之間改發三號強風信號，將視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日（1日）改掛更過級別的熱帶氣旋警告信號。



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天文台今日（31日）同時調升本地風力預測，預料明日本港廣泛地區會由北至西北強風，後來吹東北暴風，風力達到10級暴風，長洲等離岸更達12級颶風，相當於十號颶風信號的級數，也有可能是自2018年山竹襲港後，再一次掛上10號波，市民必須注意安全。

天文台網頁截圖

網民預測杏花邨又受災

根據超強颱風蘇拉現時的路徑預測，如此逼近香港或造成極大傷害，網民除了關心有沒有颱風假之外，也擔心香港各大地區的受災程度。有網民大膽預測杏花邨居民將「食到正一正」，而事實上每次打風杏花邨也好像總是「次次都有份」，網民還紛紛擔心起杏花邨的車主們，有沒有提前將愛車駛離地下停車場保平安，畢竟當年颱風山竹導致地下停車場水浸損失慘重。

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化學博士K Kwong提醒3大地區要小心

化學博士K Kwong最近幾天也相當關心風暴路徑，不時發帖與網民討論和分享最新資訊，比如在8月29日經已提及因為「藤原效應」，而擔心颱風蘇拉的路徑和威力難以估計。今早（31日）他再發帖提醒「西貢、小西灣、柴灣」3個地區的居民要小心，稱「現在920, 150 knots 好勁，呢個風K仔留意咗好耐好耐，一早已經話要小心 cat 5，因為冇經過陸地，而中心氣壓好低，亦好似增強中。西貢玩水請小心，小西灣停車場小心，柴灣釣魚友小心」。

FB@K Kwong

FB@K Kwong

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何謂「西登」「東登」？

超強颱風蘇拉來勢洶洶，加上有機會「西登」，殺傷力或比起「東登」更大。何謂東登西登？由於熱帶氣旋在東面登陸時，主要吹偏北或偏西北風，有山勢阻隔而減低風力；相反，熱帶氣旋在西面登陸，普遍會吹東或東南風，地勢無遮擋，風力變得更強，同時把海水推向岸邊，可造成嚴重的風暴潮。遇上潮漲時，低窪地區或有機會嚴重水浸。比如「天鴿」當年於本港西南方掠過，所走的就是「西登」路徑，帶來嚴重風暴潮，更比喻為1962年超強颱風「溫黛」的翻版。