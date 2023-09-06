赴日本旅遊玩足9日！台網民列「台灣3大缺點」不想返家：受不了

觀光業復甦，旅行人數飆升，早前有台灣網民在結束日本九天八夜的旅遊行程前，便在PTT以「在日本不想回台灣怎麼辦？」為題發文，列出不想回台的三個原因，意外引起底下正反討論。



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原PO表示，自己即將結束北海道九天八夜的行程了，這幾天跑了札幌、富良野、美瑛、小樽、洞爺湖、函館、大沼國定公園，非常開心，尤其推薦富良野、美瑛和大沼公園，風景美不勝收，但他話鋒一轉，「美好的時光總過這麼快，準備返回市容醜爆、過馬路怕被撞死、垃圾一堆的台灣了，一下落差太大怕我心情受不了」。

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對此，台灣網民們紛紛表示，「不要回來，反正可以待半年」、「拿日本永居啊」、「去那邊打黑工」、「直接在日本轉生異世界啊」、「你在北海道待到冬天就會想快點回來」。

也有台灣人指出，生活跟生存是兩回事，「出去玩當然不想回來上班」、「旅遊跟生活兩者的體驗是差很多的，想得太美好了」、「你覺得爽是因爲在日本花在台灣賺的錢，日本混得下去那幹嘛回來」、「單純渡假在那真的會比台灣爽一萬倍，但如果要當社畜工作，我感覺在台灣會好一丟丟」。

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不過也有人認同原PO觀點，「台灣路上垃圾真的一堆」、「抽菸鬧事、台灣走路被撞最有感，台灣水準真的差日本很多」、「看到整排鐵皮屋真的心情會差」。

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