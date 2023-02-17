貞子救日本旅遊？奈良小村推出AR APP　讓貞子爬出水壩與遊客合照

貞子近年來從大家的童年惡夢蛻變成惡搞怪物女王，擅長透過有趣的合作與惡搞掀起話題，讓《七夜怪談》魅力與貞子的魔性持續不衰，



近日貞子又再度出招，和日本奈良縣下北山村合作推出觀光APP，讓恐怖的貞子陪伴你一同觀光，發現日本各地的魅力，這款APP一推出便立刻掀起話題，一起來看看是怎麼回事吧？👇👇👇

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奈良縣下北山村拚觀光出秘招：找貞子來助陣

疫情後解封，日本旅遊解禁，各地都在大拚觀光，只有815人的小山村也不例外，位於奈良縣南端的下北山村推出了與貞子合作的觀光APP「貞子の村巡り（貞子的村落巡禮）」，希望能透過貞子挽救觀光。下載APP的旅客可以透過AR鏡頭捕捉在下北山村中推薦的觀光景點出沒的「貞子」與他互動或合影（？）。

日本媒體報導下北山村人口稀少，實際上卻坐擁相當豐富的觀光資源，例如日本國內儲水量最大的「池原水壩」高達110公尺景色相當壯觀，儘管如此卻一直乏人問津，一直希望能夠找機會介紹自身魅力，在發想階段時正好遇上了2022年底《貞子DX》，看見了貞子透過線上活動成功擴大知名度便興起了合作的想法，才孕育出了這惡搞又極具創意的APP，也能窺見這位早前才剛過完25週年的《七夜怪談》主角貞子日久不衰的影響力。

大水壩裡有巨大貞子？露營場有增殖的貞子軍團？

根據下北山村官方網站說明，只要安裝並啟動APP前往跟貞子有連動的場所，就相遇令人聞風喪膽的貞子，例如在池原水壩能遇到貞子招牌的「爬出電視機」的姿勢從大水壩中緩緩爬出，在世界遺產「大峯奧駈道」附近下北山運動公園露營場（下北山スポーツ公園キャンプ場）可以看到大量增殖如同殭屍軍團的貞子們......相當震撼有趣！

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只要下載「貞子の村巡り（貞子的村落巡禮）」APP，抵達指定地點附近，可以看到觀光景點的說明並點選「AR按鈕」就有辦法和AR貞子一起入鏡囉！

旅遊解禁深度旅遊！讓貞子來當導遊看看？

《七夜怪談》過了25年也仍然是台灣日本電影的票房前十名，各位大膽的讀者們若想重溫一下當年被貞子嚇死的感動（？）不妨再安排旅行時也去來一趟深度的旅遊，來到下北山村玩一趟吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】