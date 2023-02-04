日本旅遊必睇！性感女星薔薔體驗做藝妓慘中伏　網驚：誇過搶錢…

薔薔（林嘉凌）日前到日本淺草體驗藝妓裝扮，但過程中除遭店家要求另收拍攝費，甚至因頭上髮簪掉了、衣服沾到口紅等狀況鬧得尷尬，讓她傻眼直呼被各種名目瘋狂A錢（騙錢），怒批：「被無限的A錢（騙錢），粧（妝）也是畫（化）的一塌糊塗，還好一切都有錄影存證，態度反覆的店家真的是氣死人。」大批網友也看不下去，在Google Map上狂洗該店家1星負評，但該店家也發聲了。



2號時該店家在Google Map評價回升，從1.8顆星來到2顆星，但仍有不少網友持續留負評，不過店家似乎相當淡定，在Google Map留言表示：「2023/2/1惡意評論越來越多，評分偏低，但我們17年來一直真誠回應大家的厚愛。 請放心吧。 請參閱我們的公正的評價。 衷心期待您的光臨！」

【圖輯】膚色天生古銅色獲封「黑肉女神」！點圖放大看更多薔薔林嘉凌IG性感照👇👇👇

+ 36

薔薔此行有會講日語的薔媽作伴，加上有拍攝裝扮以及行動過程，卻仍遭店家敲竹槓，讓她無奈笑說：「為什麼我出門老是有怪事發生，想平靜一天都不行，累呀～～～～～」有去過同家店的網友，也曾碰上類似情況：「價錢跟預約網站上寫的不一樣。跟店家講，他說那是舊的價格。要照新的收費來收，我們都穿了一天也沒辦法不付錢，我覺得被坑了，我們是在日留學生，會講日語。」

【圖輯】網民驚嘆：「誇過搶錢！」點圖放大看薔薔體驗做藝妓中伏過程👇👇👇

+ 4

有粉絲發現，店家在服務薔薔等人過程中，全程都使用非敬語，怒轟：「這家店真的爛到無語、超沒禮貌，妝也畫（化）得很沒質感，在拍攝都敢這樣坑錢了，那要是沒拍攝可能被坑更多...」但也有網友說，其實日本人不會看Google評論，加上Google會有刷掉大量評論的機制，勸大家不用再花時間特別洗版。

【相關圖輯】日本旅遊實用日文10句購物句子！結帳時教你點回答店員問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

資深名嘴驚傳急動刀 無預警宣布：永遠退出談話性節目

【本文獲「TVBS」授權轉載。】