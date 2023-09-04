麥當勞咖啡停售！網民盤點6大「消失」麥當勞美食　邊款你最掛住?

麥當勞於社交平台上突然無預警宣布咖啡即將「退休」，於即日（4日）的晚上六點開始便會暫停供應麥當勞咖啡，不論凍還是熱都通通Say Goodbye，突如起來的消息讓一班網民都紛紛表示不捨表示「即磨係最好飲㗎」，「點解要突然離開」。除了咖啡之外，有網民更盼點出令人懷念的麥當勞6大美食，你最掛念的又是否其中之一呢？



圖自麥當勞Facebook

於今早（4日）麥當勞竟然無預警地在社交平台上，發文宣布「麥當勞咖啡宣布退休」，並表示於即日晚上的6點正式向大家道別，凍或熱的優質濃香咖啡和優質即磨咖啡都通通停售。消息一出即震驚一眾咖啡的「Fans」們，大家都紛紛表示「早餐冇咖啡點算」，「今日係四月一號？？？」，有網民更指「還我即磨咖啡啊」，「到底發生了甚麼事」，對咖啡極度不捨。

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而麥當勞知所以將咖啡下架，是因於9月5日早上起套餐飲品將免費升級至McCafé細杯裝熱即磨黑咖啡，或可以優惠價轉配McCafé細杯裝熱即磨白咖啡和McCafé Latte 細杯裝熱即磨鮮奶咖啡。然而麥當勞咖啡的引退消息，讓網民不禁開始盤點那些「令人壞念的麥當勞美食」，到底讓大家至今都心心念念的美食有哪些呢？你又食過多少種？

6大「那些年」的麥當勞美食

1.聰明豆麥旋風

相信現在的小朋友都應該認為麥當勞的麥旋風都只有「曲奇味」，但其實多年前麥旋風除了曲奇外，還有一個「聰明豆」味和咖啡味，咖啡味是三個當中最先消失，然而到2016年聰明豆都下架後，便剩下現在大家最常見的「曲奇」味啦！

2.彩虹新地筒

新地筒可謂是麥當勞的最著名「甜品」，但不同顏色的新地筒大家又見過未？當年麥當勞的新地筒除了原味外，還有「朱古力、提子、紅莓、朱古力咖啡味」，雖然味道都是普通的新地筒外面配上不同味道的醬料，但七彩繽紛的顏色都總會讓大家不禁買一支來嚐一嚐！

3.飯Tastic

麥當勞的漢堡包就只有「麵包」？除了普通漢堡包外，麥當勞於2006年還首推出一種「飯堡」名為「飯Tastic」的漢堡，以飯取替麵包，而當時還有「脆雞」和「牛肉」兩個口味，與當時可謂十分「新奇」，風靡一時。

4.麥趣飯/麥飯卷

當你以為麥當勞就只有「雞」和「漢堡」兩種主食？那你就錯了，麥當勞於2013年時還是有「飯」售賣的，與飯Tactic有別，麥趣飯是真的如普通茶餐廳的飯盒一樣，但當時麥趣飯的評價都非常參差，飯盒推出一段日子後便下架。

5.咖喱漢堡

網上圖片

麥當勞每期都會推出不同的主題的食品，例如18件配上4個醬料的麥樂雞、蝦堡、將軍漢堡等等，而最令人印象深刻的莫過於「咖喱漢堡」，因為當時這個漢堡讓一眾高登網民為其舉行「攝影比賽」，大家都紛紛將各自的「漢堡」分享上網，然而比賽中還有一條超重要的規例「嚴禁用真屎參加比賽」！

6.至尊漢堡

網上圖片

講到「唔聲唔聲」就消失的漢堡，至尊漢堡一定是其中之一，至尊漢堡於2007年開始發售，而當時其是麥當勞當中唯一一個擁有新鮮「番茄」於內的漢堡包，而成為當時香港最暢銷的包類其中之一，但不知為何於2017年至尊漢堡便突然消失，讓當時有不少網民都表示不捨。

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除了以上六款之外，還有哪些麥當勞的美食令你超懷念，想一再品嚐呢？大家不妨留言分享一下喔！。