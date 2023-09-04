港男「通屎渠」日薪賺超$10,000!　讚嘆輕鬆沒競爭:有1物即可入行

正所謂行行出狀元，是否一定要成為「專業」人士才能賺高薪？日前有內地網紅於社交平台上發布了一段訪問一位港男吸糞工的影片，當中港男表示每次通渠吸糞大概是1800-2000一次，一日大概有5-6則訂單，即一日便能有超過10K的收入，而且該行競爭亦相當少，但想要日入超10K最重要是「呢」樣嘢！



圖自抖音@丁鵬輝-天台人在香港

日前，有專門訪問不同行業的內地網紅於抖音上發布了一條訪問一位38歲港男通渠吸糞工的影片，於影片當中港男表示自己從事此行業已有六年，自己本來是為貨車司機，後來才轉行自行開通渠公司，主要幫人通渠和吸化糞池。

👉內地網民買日本國旗當「抹腳布」淘寶拼多多銷量急升！網民咁反應

港男表示，就通渠來說每一次的收費大概是$1,800-2,000，若緊急則「更貴一點」，通渠每次大概是半個小時，而一日大概有5-6單的訂單，按照訂單計算即每日大概有10K-12K的收入，按普通文員一星期上班5日來計算，一個月收入可達超$27萬港元，月薪甚至比一般員工的年薪還要高！

但港男亦表示，此等工作雖然競爭少，工作不算太過勞累，但其實亦相當不容易因為實在「太臭了」，若戴口罩工作的話又會「透不過氣」，所以此等的工作「不是一般人可以承受得了的」，並且想要做的話除了要忍受到了臭之外，大家還需要有「人脈」，因他表示大多的客戶都是朋友所介紹。而當網紅向他詢問「吸糞你不會覺得沒面子」的時候，港男則回答「面不面子不重要的，你有錢你去哪裡都有面子」。

👉藝人Lulu團隊遊日遭扣留9小時 因2物遭剝光豬搜身!網民:港人易犯

影片發出後，引起不少網民熱論，有網民表示「越厭惡越好搵」，「做髒的活，賺乾淨的錢，值得尊敬」，「正在吃飯，聽到他掙錢，忍讓覺得很香」，有網民聽此則即表示「師傅還收徒弟嗎」，「還招人嗎？」，「跪求聯繫方式」。但有網民亦表示「首先大家要忍得了臭」，「看著容易賺著實不容易」。