內地網民買日本國旗當「抹腳布」淘寶拼多多銷量急升！網民咁反應

日本自於24日正式排放核污水入海洋後，引發鄰近國家感到不滿和抗議，而內地有不少人更對日本品牌、產品等等作出抵制。然而近日，內地有不少網民特意於網上購物平台上訂製「日本國旗」，來當作地毯和抹桌抹腳布等等以作洩憤，和表達強烈的反對，行爲引起網民熱議。



圖自拼多多

近日，於內地小紅書上有不少內地網民分享自己踩踏日本國旗的相片和影片，以表達自己對日本排放核污水的反對和憤怒。而於內地的網上購物平台上，有不少網民更特意訂製日本國旗，令有售賣各國國旗的店舖銷售量大增，一個月內便超過1000人購買，甚至成為多間店鋪的熱銷量「第一名」。

於多間售賣國旗的網店留言區，有不少網民更分享自己拿到日本國旗後的「用後心得」，從留言中可看到有內地買家將國旗放在玄關和門前來當作「地毯」之用，並於上擺滿多對鞋，並表示「非常棒，很合適放鞋」，「太完美了，跟我們家地毯完美結合」，「踩得很舒服」。有買家則表示「很好用來當擦腳布很舒服」，用來擦桌子「擦得還算乾淨」，並用國旗來「泡腳」。

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買家和網民的行為引起熱論。有內地網民表示「乾得漂亮」，「真的棒」，「太有才了」，「真解氣，做得很好」。但有網民卻指不解為何還要特地購買國旗，要特意花錢於日本國旗之上，有網民則表示不建議大家進行如此的行為，因其認為大家這樣的行為「沒有意思」，只會讓別人「看笑話」，對自己根本沒有任何益處。