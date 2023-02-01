飛機餐可以食兩份？機師跟副機師不能吃一樣？揭開6個航機冷知識

飛機餐不同於一般餐飲業有時候可以直接看到餐點製作的過程，因此常常被認為很神秘，例如一份餐點吃不飽怎麼辦？或是機師與副機師不能吃一樣的餐點嗎？眾多冷知識全在此揭曉。



各家航空公司的飛機餐總是被網民嫌棄很難吃，但對於飛機餐是如何製作與選擇食材，或是飛機餐的份量與口味，依舊是網路上的熱門話題，到底飛機餐有哪些常見的迷思或者不為人知的冷知識呢？

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1. 飛機餐都是誰做？航空公司要如何選擇？

每家航空公司會根據起飛的地點、航線與想要主打的特色，選擇心目中理想的空廚業者合作，而空廚業者則根據航空公司的要求，例如食材的選用、餐點的風格、餐具的款式與預算等，開發出適合的餐點。

爾後在飛機起飛前，空廚業者會將烹煮好並冷卻保存的飛機餐送上飛機，放在飛機上專門儲放食物的地方，讓空中服務員加熱後再送餐給顧客。根據台灣華膳空廚公司品保部經理談慕蘭表示，飛機餐通常在起飛前1～2小時就會送上飛機，並沿途會以乾冰保存，以控管飛機餐的溫度，避免其變質或滋生細菌。

此外，為確保餐點的最佳品質，航空公司會根據該架飛機起飛的地點，選擇較近距離的空廚業者，以台灣來說也就是，松山機場起飛的飛機大多是高雄空廚松山廠區提供，桃園機場起飛的飛機則可能有華膳空廚、長榮空廚、復興空廚等選擇，台中機場則是台中空廚，高雄小港機場則是高雄空廚總廠區。

而台灣的飛機飛往國外則會根據距離有所不同，例如若是飛機飛行時間較短，且很快就要飛回台灣，航空公司就可能直接從台灣出發時就將回程的餐點一同帶上，但若飛行時間很長，則是直接在國外找合作的空廚。

2. 聽說空中服務員都等大家睡著後才開始送飛機餐，是真的嗎？

許多人搭飛機常常會有疑問，為什麼空姐空少都要等飛機起飛很久後才開始送餐？是想要等到大家都睡著，就可以減少送餐服務的麻煩嗎？其實這真的是天大的誤會！因為飛機在跑道奔馳、逐漸起飛到飛行狀況穩定後，空中服務員才會跟我們一樣解開安全帶，並且先處理完乘客提出的疑難雜症後，才有時間開始準備送餐。

此外供餐的時候，除了龐大數量的餐點需要加熱之外，由於乘客人數通常也很多，從頭送餐到尾巴時，必須不斷詢問顧客想要什麼口味的餐點，無形中也會耗費許多時間，讓坐後面的乘客覺得「等了很久」。因此下次仍覺得餐點遲遲不來時，不妨想一下空中服務員可能要面對各種忙碌的突發狀況，多多體諒一下吧！

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3. 一個吃不飽，可以吃兩個嗎？

首先來說說飛機餐的份量，根據華膳空廚公司航膳業務部組長李訓賓表示，空廚業者會根據航空公司要求使用的餐具尺寸與預算，來決定餐點的份量，而且因為每個乘客的食量不一樣，飛機餐大多會取中間值，也就是一般人最能接受的份量。

而在數量的部分，基本上飛機餐都是隨機票附贈的餐點，也就是一張機票一份餐點，而且飛機在設計上，通常也只會根據這架飛機可以容納的人數，規劃出剛好可以放這些餐點的空間。除非有人選擇不吃，否則不會有剩餘的餐點，因此對於一個吃不飽而想要吃兩個的乘客而言，真的需要碰碰運氣。

另外有些人在供餐時間，可能會因為剛好不餓或其他因素，希望餐點能稍後再送上，這時空中服務員大多會規定乘客至少要在規定的時間內食用完畢，避免餐點超過保存時間而變質。

4. 為什麼有些飛機餐很簡陋，有些卻非常豪華？

飛機餐的豪華程度除了與艙等有關之外，其實在短程航線與長程航線也有非常大的差異。在1～2小時的短程航線上，通常只有1種口味的選擇，而且份量較精簡，比較類似可以簡單填飽肚子的點心或餅乾，而且飲料也通常只有咖啡或白開水等選擇，這是將餐點加熱、送餐、送飲料、回收餐具等都要耗費許多時間，若是飛行時間太短根本做不完。

而在2～5小時的航線或是10小時左右的長程航線上，餐點通常有2種選擇，而且除了咖啡與白開水之外，還會提供飲料或酒給乘客，差別只在於前者只有提供1餐，而後者則會提供2餐。至於經濟艙跟商務艙等餐點，陳秀玲表示光是兩者的食材成本就會相差1～1.5倍，更別論最高級的頭等艙，因此豪華程度自然是差很大。

5. 聽說機師與副機師要吃不同的餐點？

沒錯！為了避免真的發生某些食物變質等食物中毒的危機，機師與副機師必須吃不同的餐點，但是對於飛機上的空姐空少來說就沒有這個限制了。不過空中服務員畢竟一年到頭都在吃飛機餐，難免覺得膩，因此有些空中服務員會自行攜帶餐點，而許多航空公司為了空中服務員的健康，也會特別要求空廚業者要專為空中服務員設計出健康少鹽少油的餐點。

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6. 飛機在各國飛來飛去，那飛機餐的農藥殘留量標準與相關法規要依照哪一國的規定？

根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）的規定，飛機餐的法規主要是受到提供該餐點的空廚業者之所在國家規範，聽起來很饒舌，但簡單來說，就是如果是台灣空廚業者提供的飛機餐，該餐點的農藥殘留量或相關食品安全法規，就是根據台灣標準來規範。不過談慕蘭表示，以台灣空廚業者來說，還是會再參考國際相關法規，取出最嚴格的標準來作為飛機餐製作的依據。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：吃不飽怎麼辦？機師跟副機師不能吃一樣的？關於飛機餐不可不知的冷知識】