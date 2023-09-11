遊客被日本地盤一畫面嚇親　台網民嘆：難怪台灣市容這麼糟！

台灣不少施工現場的鷹架都會鋪上一層藍色或綠色的布簾，以防泥水或粉塵逸散，造成民眾困擾。然而，近日就有一名台灣網友發現，日本為維護市容，連工地的防塵網都特別鋪上印有浮世繪風格的圖畫，讓他忍不住驚呼「也太假掰（意即造作）了吧」，引來大批網友熱烈討論。



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該名網友在PTT八卦版PO文表示，在日本看到一棟外觀奇特的建築物，沒想到走近一看發現，原來是鷹架外面蓋上一層印有浮世繪風格圖畫的布簾，讓他不禁直呼：「厲害了，偽裝的很好欸，有沒有鷹架也可以這麼假掰的八卦？」

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貼文一出，立刻掀起台灣網友熱議，紛紛留言「超用心，反觀鬼島只會掉東西下來」、「上面還有畫，這公共藝術吧」、「就算只專注在表面工夫的日本，還是贏爛你台灣所謂的專業認真施工1000倍」、「台灣工安這麼隨便，結果房價有比較便宜嗎？」、「難怪台灣的市容會這麼糟糕」、「和日本廠商配合過的經驗，他們很守規矩」。

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但也有台灣網友表示，「台北郵局先前也是這樣喔」、「台灣施工外牆也有植栽呀」、「台灣也有這種整棟用藝術帆布蓋起來的」、「還好吧，這都能一直用，建商要不要用而已」、「台灣有幾間日系的工地也是這樣，只是花樣比較少，都是熊熊或森林」。

有網友發現，日本為維護市容，連工地的防塵網都特別鋪上印有浮世繪風格的圖畫，貼文掀起熱議。（PTT截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】