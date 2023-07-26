日本人到台灣旅遊被一畫面嚇壞：學校沒有教？當地人嘆：都習慣了

一名台灣網友表示，赴台旅遊的日本人看到台灣人違規停車，直言「是不是家裡或學校都沒有在教？」讓他瞬間啞口無言。該貼文也引發熱議，多數台灣網友有感而發，認為台灣人很多事習慣成自然，不違規的人才是不合群，但也有人認為世界各地都有優缺點，也曾看過日本人闖紅燈，不需要過度牽扯到不同地方的文化異同。



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原PO早前於PTT發文指出，有日本人赴台灣旅遊，看到違規停車的景象感到很納悶：「台灣人違規都不會覺得不好意思的樣子，車子停在馬路中間也無所謂，是不是家庭學校都沒有在教？」該名日本人因為覺得困擾，表示不想再赴台旅遊，原PO也頓時無法反駁。

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對此，網友們紛紛表示，「會不好意思的人就不會違規」、「習慣成自然，就不會不好意思囉」、「因為不違停的人在台灣才是不合群的傢伙」、「開車上路馬上能看出台灣人的本性」、「日本民族性是怕照成別人困擾」。

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不過也有網友分享自身經驗，「昨天看人去大阪玩的實況，日本行人也會闖紅燈，地上也是很多煙蒂」、「我人在九州，日本人都狂闖紅燈」，認為會違規的人就是會違規，跟國籍沒有太大關係。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】