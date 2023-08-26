台女日本染頭髮中伏破相　髮際線邊緣現傷口　網民：技術不一定好

一名台灣女網民發文分享自己在日本東京染髮的慘痛經驗，不只讓她皮膚灼傷、破相，就連髮色也和原本預想的差很大。網民看了直呼傻眼，不可置信在日本做美髮竟會如此糟糕。



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女網民在Dcard發文抱怨，自己在日本讀書，想趁畢業前染一頭好看的「白奶茶色」，為此她找了之前合作過兩次的美髮師，沒想到依舊「中伏」。她發現染髮時疑似因染劑碰觸到皮膚，髮際線邊緣的臉部肌膚出現一塊塊泛紅的傷口，擦藥時還有明顯刺痛感，另外花錢施作的染眉也一樣，不只沒有上色，也在眉毛上留下傷口。

原PO也提及，漂髮本來就已經很傷髮質，美髮師在洗頭時還抓得超大力，擦乾頭髮時也非常用力，令她痛到快流眼淚、結帳時發現耳朵上還有泡泡等，不過最讓他生氣的是染出來的成品「灰灰綠綠的」，和預期的偏粉色差很大。

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事後她向店家反映，對方除了道歉外也表示美髮師都有做好防護措施，可能是因為過敏才會導致傷口；髮色部分則說可以幫忙改正顏色。

網民紛紛驚呼原PO的傷口已經是灼傷了，也有人分享自己在日本美髮店「中伏」的經驗：「還以為日本美髮業很成熟了說」、「大部分或許蠻成熟的，但還是有少部分的不成熟」，更有人直言，其實日本的醫療也不如大家所想像的好：「疫情期間耳鼻喉科醫生口罩露鼻子，或是最近車禍去看醫生，護士全程沒戴手套，用醫院的透氣膠帶還直接貼到皮膚紅腫又痛又癢，護士說幫我擦藥膏，也沒有使用棉花棒而是用手塗。」

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