日本市容超乾淨是假象嗎？台網民揭內幕　指「一地方」髒得要死

大家對日本的印象，都是好玩，街道很乾淨。有網民指出，日本不管是街道或是商店街的遮雨棚，都保持得很乾淨，反觀台灣感覺就會髒髒的，此文一出馬上引起熱議，有內行網民，不止爆料日本街道乾淨不為人知的原因，更踢爆其實當地晚上商業區也很髒。



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一名台灣網民在PTT以「為什麼日本人可以保持環境很乾淨」發文，他表示之前去日本玩的時候，覺得日本的街道很乾淨，不管是菜市場地板，還是商店街的遮雨棚，都保持得很乾淨，讓人走起來很舒服，甚至看到有人在擦「食用油的方形油桶」，反觀台灣，大概就繼續讓它髒髒的，好奇「台灣是不是差人家很遠啊？」

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此文一出也引起網民熱議，不少人留言表示，「台灣人便宜行事，各個層面都是」、「日本餐飲店沒客人時都一直在做清潔，台灣餐飲店都在看電視滑手機」、「誇張的是工程車和工地帽也都超乾淨」、「之前夜市被要求乾淨，還被攤商集體抗議」、「台灣就沒那種傳統，隨便就好」。

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不過也有人指出日本的乾凈內幕，「因為他們砸一堆錢跟時間在維護」、「就靠人清晨打掃，晚上商業區髒得要死」、「那些清潔行為，都是之前繳的稅裡面，有花錢去請人清潔維護的，似乎不太符合台灣人的天性...」、「你是不是只去外國觀光客會去的景點？外國觀光客少的地方街道也沒多乾淨，廁所舊又髒臭、道路斑馬線都脫漆」。

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