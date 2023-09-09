港人遊日注意！日本車站癡漢隨機摸女途人大腿　台灣女神中招嚇呆

台灣樂天桃猿啦啦隊「RakutenGirls」副隊長李恩菲（本名：李庭瑀），長相甜美、身材姣好，是新一代的啦啦隊女神。近日她在個人頻道上發布了上個月前往日本工作的Vlog，分享自己的工作日常和空檔時間在日本旅遊的影片，不料卻在車站時遭到日本癡漢偷摸大腿，同行的團員也受害，一群女生皆感到非常錯愕。



當天李恩菲和團員們在完成工作後，帶著興奮的心情在日本旅遊，怎料卻在拍攝影片的當下遭到性騷擾。李恩菲說，在人潮眾多的車站內走路時，一位日本男子迎面走來並趁機摸了她一把大腿，發生的當下她還未反應過來，回頭查看隊友筠熹時，發現她也被同一位男子摸腿。

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李恩菲在影片中氣憤地指責：「傻眼，竟然有這種人！」並指出不只她們倆人受害，這位男子對車站內經過的每一位女性都做出了相同的舉動，「還假裝無事發生一樣」，行為令人髮指。

日前這群人的尼克帶老婆及妹妹到通天閣商店街觀光時，也遭遇到了類似的性騷擾事件，當時尼克的妹妹被日本陌生男子大膽掀裙抓臀，尼克當下氣憤地馬上報警並在影片中公開對方的長相，表示絕不寬恕這樣的行為。

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