旺角按摩店公審港女西客疑偷糖 貼相開名鬧爆李小姐 :好唔尊重

不少店舖為留客都會提供一些免費服務，而旺角一間泰式按摩店特設小食部，本讓顧客堂食任拎不准外帶。惟近日該間泰式按摩店在FB出貼文，狠批一名客人用透明袋裝了一袋糖果離開，更貼出相片以證視聽，事件惹起網民正反兩邊激烈辯論，有網民直指老闆為粒糖得罪客人，更斷言永不幫襯，而老闆昨晚（12日）更開FB LIVE解釋事發經過。



有旺角泰式按摩店近日在其FB專頁發帖文，指有客人「李小姐」將小食部原意讓客人堂食的糖食用透明袋拎走，「李小姐，你可唔可以尊重一下我哋，唔好拎透明袋好嘛？如果你真係鐘意食嘅話，同我嘅同事講聲，我一定會比你拎返屋企呀！點都好，我都要多謝你，多謝晒」，帖文還附有一張「李小姐」的背影相片，從相片可見一名穿白衣白色短裙的長髪女生手拎一袋透明袋，而袋內放有多粒糖果。

《四樓的天堂》劇照

帖文一出即惹起網民熱議，正反兩邊都有人撐。有網民力撐按摩店認為西客不可輕饒，「支持公開」、「真係好貪心」、「支持老闆」，「原來香港好多刁民報警」，不過也有不少網民認為店主可以當面跟對方講，不應該影完相再擺上網，「一句話下次會注咪算囉」、「自製公關災難」、「仲自我感覺良好，完全唔覺暴露客人私隱有乜問題」、「等執笠」、「小器到咁」。

店舖負責人蕭先生在網上開直播解釋事件始末。（網上截圖）

及後店舖負責人蕭先生在按摩店的FB 做直播，解釋事情的始末。他表示一年前已提出Pantry的食物可以任食，「提過四五次叫大家唔好拎走」，但他指最不滿意這位「李小姐」用透明袋拎走食物，「好唔尊重我哋」，更指這幅相是另一位客人拍攝，「客人問我點解佢可以拎走我又不可以，大家都是消費300蚊」，反問網民作為老闆應該如何處理，也強調自己並非公審對方，希望大家明白。

資料來源：FB