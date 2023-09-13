深圳東門商家擺地攤$10「賤賣」浸水衫　網民警告1原因千萬不要買

於9月8日的一場「世紀暴雨」除了香港多慘遭水浸損失慘重，鄰近的深圳地區亦同樣，熱門的旅遊和購物地點老街「東門」更加淪為「死城」，多間商場和店舖都遭水浸和停電。日前有網民就於社交平台上表示看到東門有服裝店擺設地攤，將浸過水的衣服「賤賣」，全都只要「10塊」人民幣，但有網民卻提醒1原因「千萬不能買」，後果很嚴重！



圖自小紅書

日前，有網民於社交平台上發文指，看到有東門的服裝店於路上擺地攤，「賤賣」被日前暴雨水浸過的衣服，全部都仍是「濕答答」，並只售10蚊一件。從樓主所發布的照片可見，地攤上佈滿超過百件不同種類的衣服，大多衣服都還保留包裝，但有不少白色衣服卻沾滿泥土變成泥黃色。

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貼文一出即引起網民熱論，有不少網民看此卻立即表示，雖然很同情店舖老闆，但是自己一定「不會買」，因為衣服經過水浸，被「又屎水尿水還有動物屍體泡過」，很容易會的到「尋麻疹」，網民更勸諭「可別揀了芝麻丟了西瓜，細菌那麼多得病了可不是花小錢就能醫的」，「十塊都貴了，染上病毒可不是十塊錢能治好的」。

有網民則表示擔心「這些不會流入PXX吧」，「淘寶也有危險」，網民更表示這陣子大家都盡量不要到東門購買衣服，「說不定買到的是這些衣服」，因為商家很有可能會將衣服「晒乾了繼續賣」，或是回去洗後再重新包裝售賣。