iPhone 15｜網民嫌Apple無新意宣布罷買？除非重推這款機王才考慮

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Plus / 15 等4款新機正式推出，新機最早9月15日星期五開訂。Apple今次的新機對晶片、鏡頭、機身等都有不同程度的升級，不過對於這些升級有網民就表示「毫無新意」，更表示不會更換新iPhone，除非Apple重新推出這款「機王」！



（Apple）

每年Apple的發布會都吸引大量果粉通宵守候睇直播，看看Apple推出的全新產品有沒有劃時代的新科技、有沒有賣點能刺激自己更換新機等。今日（13日）凌晨Apple發布了Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Plus / 15 等4款新機，在規格上都有些升級，比如Apple在iPhone 15 Pro上使用了全新的A17 Pro晶片，提供目前手機中最強的處理能力、Pro機改用鈦金屬機身、轉用USB-C等。

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然而有網民已經興致勃勃打算換機，也有網民在討論區上發帖，直言每年都在等待Apple推出一款令人眼前一新的劃時代產品，每次都本著「再戰一年」的心態去等待，但始終失望。更質疑Apple已經「技窮」，每年新機無非只是升級「晶片快啲」、「相機清啲」和「螢幕清啲」，其他的東西都幾乎一模一樣，嘲諷新產品是「換湯不換藥」，表示「如果又唔打機唔影相，iPhone X 都可以再戰幾年」、「睇完15pro 真係又想等多年睇下部機咩料」、「11pro用家 感覺下年都唔會有太大分別」、「蘋果就好似愈黎愈唔肯試新嘢咁，年年upgrade」、「iPhone 8表示再戰左好多年」。

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（Apple）

除此之外，不少網民也表示其實最想Apple推出的不是Pro、Pro Max等大機，而是即使套上電話保護殻也能用一手掌握的iPhone mini，照顧那些手較小、也未有打機、睇片等需求，坦言iPhone mini單純只用作流暢的通訊、瀏覽網頁等等已經非常夠用。網民不禁留言「無mini 再等十年」、「希望會再有mini，用左xs咁多年都好唔慣，大部到痴線，搵緊邊到可以買13 mini」、「再戰到有mini為止」、「感覺上mini最好渣手，其他size 一係太重一係無得單手操作」。

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資料圖片

然而在是次iPhone 15系列發布後，iPhone 13 mini也五式停售，也許小尺寸手機的小螢幕和小電池，銷量低迷反映在市場並非主流。喜歡小手機的用家，目前只能夠選擇4.7吋的iPhone SE了。

原帖：LIHKG