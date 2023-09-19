政府工｜政務主任AO、二級行政主任EO招聘開始 ！聘 306人附詳情

公務員事務局近日正式公開招聘人氣筍工二級行政主任（EO）及政務主任（AO）等的細節和詳情，當中人氣筍工二級行政主任（EO）及政務主任（AO）即日起展開招聘。此外，政務司司長官邸也以2萬多元招聘合約傭工，還有其他政府部門請人，《開罐》綜合各招聘精選了9份筍工讓各位有意投身政府的朋友仔參考！



政府剛展開二○二三至二四年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二‍級管理參議主任及二級運輸主任的工作。截止申請日期為十月六日下午五時（香港時間），所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大‍學學士學位或同等學歷，並將在二○二四年或二○二五年畢業的學生也可提交申‍請，而合資格的申請人會獲安排參加暫定於十二月二日在香港舉行的聯合招聘考試。

各職位的招聘目標如下：

【商務及經濟發展局-二級助理貿易主任】

月薪 $32,430起

截止日期：06/10/2023 17:00:00

+ 4

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試(下稱「聯合招聘考試」)中考獲及格成績。

職責

1）協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料；

2）協助管理工商業簽證管制事宜；

3）協助提供有關貿易管制系統、工業／撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務；

4）協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務；

5）協助支援從事創新科技和創意產業的政府資助組織的內務管理事宜；

6）以及提供有關安排海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援。他們或需在香港、內地或海外出席會議／其他活動；或協助貿易洽談工作。他們或會獲委任為委員會秘書。

薪酬:總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款:

獲取錄為二級助理貿易主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

你必須在截止申請日期或以前經下列其中一個方式遞交申請書：

(i) 透過公務員事務局網頁(www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 722 室公務員事務局（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）

申請書〔CSB 606（Rev. 9/2023）及CSB 606A（Rev. 9/2023）〕可於公務員事務局網頁(www.csb.gov.hk)下載，亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或香港九龍城協調道3號工業貿易大樓一樓詢問處索取。

申請人若非使用指定申請書〔CSB 606（Rev. 9/2023）及CSB 606A（Rev. 9/2023）〕，或以傳真或電郵方式提交申請書，其申請將不獲處理。

【效率促進辦公室 - 二級管理參議主任】

月薪 $32,430起

截止日期：06/10/2023 17:00:00

+ 2

入職要求:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）取得及格成績[附註(7)]。

（註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。

職責:

1）協助各決策局／部門進行管理顧問研究，促成及實施改革，加快創新及採納科技步伐，推動跨界別協作，以提供更優質的服務。

2）顧問研究的類別包括業務流程重整、部門管理檢討、架構檢討、服務表現衡量、設計思維、知識管理、共享服務、公營機構創新、資訊科技應用研究、政府簡化業務流程及方便營商工作檢討，以及市場和財務分析。

3）管理參議主任或須要協助管理公共服務平台的運作，以提供一站式服務及支援推行創新計劃。他們會被調派往不同的決策局和部門工作。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款:

獲取錄為二級管理參議主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

你必須在截止申請日期或以前經下列其中一個方式遞交申請書：

(i) 透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 722 室公務員事務局（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）。

申請書〔CSB 606（Rev.9/2023）及CSB 606A（Rev.9/2023）〕可於公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）下載，亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或香港九龍城協調道3號工業貿易大樓一樓詢問處索取。

【勞工處-二級助理勞工事務主任】

月薪 $32,430起

截止日期 : 06/10/2023 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）取得及格成績[附註(7)]。

（註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試(下稱「聯合招聘考試」)中考獲及格成績。

職責:

1）會獲輪調到勞工處的不同崗位，協助制訂和推行勞工政策、促進和諧的勞資關係、執行勞工法例、及為求職者和僱主提供就業服務。

2）他們需掌握勞工法例、調停及執法技巧、各種人力資源管理措施和勞動市場運作等專業知識。勞工事務主任需與不同的相關人士協作，包括僱主和僱員、工會、商會、相關的委員會和其他地區的勞工部門等。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款:獲取錄為二級助理勞工事務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(i) 透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 722 室公務員事務局（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）。

申請書〔CSB 606（Rev.9/2023）及CSB 606A（Rev.9/2023）〕可於公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）下載，亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或香港九龍城協調道3號工業貿易大樓一樓詢問處索取。

申請人若非使用指定申請書〔CSB 606（Rev.9/2023）及CSB 606A（Rev.9/2023）〕，或以傳真或電郵方式提交申請書，其申請將不獲處理。

【運輸署-二級運輸主任】

月薪：$32,430

截止日期 :06/10/2023 17:00:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 持有由香港的大學頒發的運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位，或具備同等學歷 (持有地理學或社會學學士學位的申請人，所修讀的科目或取得的學分，最少應有四分之一屬相關的學科，方符合入職資格) ；或

(ii) 擁有香港運輸物流學會的正式會員資格(憑藉此項資格而獲取錄的申請人，入職薪酬為總薪級表第13點，即每月港幣30,870元)；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試(下稱「聯合招聘考試」)中考獲及格成績。政府並不會在海外展開招聘二級運輸主任的工作，但在香港以外地區居住或就讀的申請人，可選擇參加暫定於2023年12月2日在香港以外地區舉行的聯合招聘考試。然而，考生請注意，二級運輸主任的招聘遴選面試只在香港進行。

職責:

(a) 管理、監察、分析和檢討公共交通服務、橋樑／隧道及停車收費錶／停車場設施、復康巴士服務和駕駛訓練服務的運作；

(b) 蒐集、更新、評估和分析所有營運／財務數據，藉以研究如何釐定公共交通服務的票價、策劃殘疾人士交通服務，以及設置停車收費錶和停車場設施；

(c) 管理各項道路交通安排和交通管理計劃，並評估新的交通管制及管理技術的效率；

(d) 處理交通及運輸緊急事故，並在緊急事故交通協調中心當值；

(e) 就部門負責的公共交通及管理服務，擬定／統籌招標工作，並評估接獲的標書；以及

(f) 就違反部門所執行的《道路交通條例》及附屬規例的事項，研究蒐集所得的證據是否可予接納／充分，並建議應採取的檢控行動；以及擬備傳票，並以檢控人身分出庭。

(註：運輸主任可能須不定時工作及執行戶外職務、輪班工作及「隨時候召」職務。)

薪酬:總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款:獲取錄為二級運輸主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人必須在截止申請日期或以前經下列其中一個方式遞交申請書：

(i) 透過公務員事務局網頁(www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 722 室公務員事務局（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）。

申請書〔CSB 606（Rev.9/2023）及CSB 606A（Rev.9/2023）〕可於公務員事務局網頁(www.csb.gov.hk)下載，亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或香港九龍城協調道3號工業貿易大樓一樓詢問處索取。

【庫務署-二級會計主任】

月薪：$32,430

截止日期:22/09/2023 23:59:00

+ 3

入職要求:

(a) (i) 持有本港大學頒授的會計學學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績[註一]；

(c) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績[註一]；及操流利粵語及英語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。[註二]

招聘考試：申請人必須參加暫定於二零二三年十一月五日在香港舉行的筆試，並須在有關筆試取得及格成績，方可獲邀請參加遴選面試。該筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的撰寫及組織能力。

職責:

二級會計主任主要調派執行會計或相關職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查、基金／貸款管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等工作。

薪酬:

總薪級表第14點（每月32,430元）至總薪級表第27點（每月60,065元）

聘用條款:獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。獲取錄的申請人通過試用關限後，或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人須以政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)提出申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

申請表格填妥後，連同(a)綜合招聘考試成績及同等考試成績(如適用)副本；(b)《基本法及香港國安法》測試成績副本；(c)有關學歷的成績單及畢業證書副本；及(d)有關專業資格的證書及考試成績報告副本，郵寄或親身送達香港九龍長沙灣東京街西三號庫務大樓21樓庫務署部門人事組 。信封面請註明「申請二級會計主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須將上述所需證明文件副本郵寄或親身送達上列地址，並於信封上及每一頁有關的文件副本上清楚寫上其網上申請編號。

【政府各局及部門-政務主任（AO）】

月薪：$60,065起

截止日期 :06/10/2023 17:00:00

+ 3

入職要求:

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 持有香港任何一所大學頒授的學士以上的學位，或具備同等學歷，而其整體的學歷資格須與(a)(i)所列的入職條件相若；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試(下稱「聯合招聘考試」)中考獲及格成績。

職責:

政務主任是專業的公共管理人員，在香港特別行政區政府擔當重要角色。他們參與制定政策、調配資源、推展重大政府計劃，以及在內地及海外推廣香港。他們會定期獲調派至不同政策局和部門，職務廣泛而多元化，並能於政府各範疇的工作中作出貢獻。

薪酬:總薪級表第27點（每月港幣60,065元）至總薪級表第44點（每月港幣116,165元）

聘用條款:

獲取錄為政務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

你必須在截止申請日期或以前經下列其中一個方式遞交申請書：

(i) 透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 722 室公務員事務局（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）。為避免郵件無法成功派遞，申請人請確保信封上已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請書〔CSB 606（Rev.9/2023）及CSB 606A（Rev.9/2023）〕可於公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）下載，亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或香港九龍城協調道3號工業貿易大樓一樓詢問處索取。

【政府各局及部門-二級行政主任】

月薪 ： $34,060起

截止日期 :06/10/2023 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責:

行政主任是專業管理人員，特別擅長資源和系統管理。他們會被調派到各個決策局或政府部門工作，肩負多類職務，也有機會與不同背景和專長 的人士共事。行政主任提供廣泛的行政支援，主要包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌，以及系統／項目規劃與發展。

薪酬:總薪級表第15點（每月港幣34,060元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款:獲取錄為二級行政主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

你必須在截止申請日期或以前經下列其中一個方式遞交申請書：

(i) 透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 722 室公務員事務局（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）。

申請書〔CSB 606（Rev.9/2023）及CSB 606A（Rev.9/2023）〕可於公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）下載，亦可向民政事務總署各區民 政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或香港九龍城協調道3號工業貿易大樓一樓詢問處索取。

【政務司司長官邸-合約傭工】

月薪：$21,500

截止日期 :28/09/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備至少兩年在大戶家庭或大型機構打理家務、預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗；

(b) 能操流利粵語、簡單英語和簡單普通話，並能閱讀和書寫簡單中文及簡單英文；以及

(c) 有禮貌及積極主動的工作態度。

(註︰申請人須通過技能測驗)

職責:

(a) 在官邸執行各樣家務，包括：清潔、打掃地方及洗燙等工作;

(b) 在官邸及其他地方舉行宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及準備工作;及

(c) 執行由總管事、管事長及上級所指派的工作。

(附註：官邸合約傭工須在官邸留宿、穿著制服及不定時工作，包括在晚間、週末及公眾假期工作。官邸合約傭工或須逾時工作。)

聘用條款:受聘人會按非公務員合約條款聘任，為期兩年。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(a) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明"申請合約傭工(政務司司長官邸)職位"(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)。或

(b) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明"申請合約傭工(政務司司長官邸)職位"。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(c) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

【民政及青年事務局-經理(青年手機流動應用程式)】

月薪:$62,895

截止日期 :04/10/2023 18:00:00

+ 5

入職要求:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具同等學歷 ；

(c) 在取得上述學歷後，在數碼營銷廣告公司、大型機構／公司或跨國公司擔任企業夥伴拓展／洽談、市場宣傳推廣／專案管理、推廣洽談或項目管理崗位並具備至少6年相關的全職工作經驗，當中包括至少2年管理層的全職工作經驗；

(d) 在推廣洽談／夥伴關係洽談和拓展、活動策劃管理方面有實證經驗、具備客戶關係管理和其他相關會員制度企劃及／或管理會員計劃、信用卡獎賞計劃、私人會所會員制度管理的經驗；

(e) 熟悉18-35歲青年常用的社交媒體平台／應用程式，及其他通訊渠道；具備傳統及數碼市場推廣方面的實質經驗者優先；

(f) 能緊貼18-35歲青年群組的潮流趨勢、需求，以及能吸引青年參與的最新推廣／優惠／活動；

(g) 富有創作力、有“打破常規”的思維、性格外向；人脈廣博，包括但不限於有公關公司／活動策劃機構及傳媒等的專業網絡；具與機構／企業洽談合作經驗更佳；

(h) 積極主動、致力於解決問題，具有團隊合作精神及年輕心態，能在節奏快速的環境下獨立處理工作，也須能夠在不確定的情況下工作並同時處理多項工作；

(i) 具備極佳的溝通技巧，中英語文講寫能力俱佳，須懂普通話；

(j) 組織及適應力強、態度開明和具備良好的人際技巧及軟技能；以及

(k) 具備數據分析經驗者佔優。

職責:

(a) 為以青年為本的手機流動應用程式物色合作機會，並與私營和公共界别及／或其他夥伴建立夥伴關係，以持續加強青年流動應用程式的功能和優惠；

(b) 依據最新的市場營銷趨勢，與機構緊密合作，為手機流動應用程式籌劃策略性內容方案和主題，及建立創新的內容；

(c) 協助製作具創意的內容及發掘新穎題材，並從政府內部和其他協作夥伴匯集對青年人具吸引力的資訊，確保以青年為本的手機流動應用程式的內容保持新鮮度及關聯性；

(d) 協助籌劃、推行和評估以青年為本的手機流動應用程式相關的策略性宣傳和推廣，包括支援實體和線上活動／項目的相關籌備工作；

(e) 評估宣傳、推廣和用戶參與相關的策略成效，並就附加／新增功能、優化手機流動應用程式的用戶體驗、提高用戶參與度和增加用戶黏著度範疇等提供見解及建議；以及

(f) 執行上級委派的其他職務，包括處理採購和相關行政事務、就外判服務對承辦商進行監督、提供其他行政／管理支援服務、及在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

填妥的申請表格，須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1) (遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。請在信封上註明“應徵經理(青年手機流動應用程式) – 夥伴策劃及宣傳(青年事務部(1))職位”。