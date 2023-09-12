內地女考廉署曝光5大面試流程　要「查三代」+演講：1部分難到嘔!

廉政公署招聘人數較少，因而每逢有開放招聘，競爭都會非常激烈。日前，有內地女就參加了廉政公署的面試體驗，並仔細地公開了招聘面試的5大流程，當中的1部分困難到讓他直呼「快要吐了」，更表示能成為廉政公署的「啊Sir果然不是一般人」！



日前，有內地女於小紅書上分享自己來港參加廉政公署「招聘體驗日」並公開當中的細節，他表示現在廉政公署所招聘的職位是助理調查員和調查主任，當中主任職位更是於2022年才開始公開招聘，以往一直都是「內部升任」，而自己當初都是因被職位的「工資」所吸引，調查員入職便超過26K，主任則入職便能高達53K，但當她經過一輪面試過後，便表示「要成功應聘月薪5萬的啊Sir，真的非常非常難」。

廉政公署面試5大關卡

1.筆試

樓主分享，筆試總共分為4個部分，包括中文、英文、基本法和心裡測試，當中心裡測試為選擇題。她指，大家需要分別聽兩段10分鐘的廣東話和英文錄音，然後根據內容許寫出筆記和報告，而大家除了需要准確無誤地紀錄對話內容同時，還需要提出自己的建議。

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2.基礎評核

筆試過後，大家便要參與一個「基礎評核」，當中包括測試大家的領導才能、以廣東話進行的小組討論和英文的即席演講。

3.面試

樓主表示，於面試當中大家要與面試官以中文和英文談及對於「國內外時」的見解，她提醒於面試當中「最好不要直接給出結論」，要如同做數學題一樣，需要有「解題步驟」，要先闡述原因再作結論。整個面試要求大家的知識層面一定要「非常非常廣」，而且臨場反應能力都要相當強，才能應對各種的問題。

4.體能

體能方面，樓主指分別是握力、一分鐘俯臥撐、一分鐘仰臥起坐和15米漸進式心肺耐力跑，體能要求比警察還要高，單單是15米的耐力哦跑便「跑得我快吐了」，因為由規定的速度，感覺上比800米更難。而仰臥起坐和俯臥撐的動作則需非常標準，若動作沒達標則「完全不作數」，即等於「白做」。

5.品格審查

但即使大家通過了以上的4項測試，都不等於已經成功了，因為大家還要有最後的一大「難關」那便是「查三代」。樓主表示，有啊Sir透露，自己做了4年的助理，於升主任的時候，署方亦會「綜合考慮他的家人職業」，以確保他有跟各行各業，各種學歷的人溝通的能力。

樓主表指，廉政公署總共分為4個部門，大概有約1500名員工，而每年的8-9月頭都會公開招聘約60人，但她提醒若大家想要包報考廉政公署職位，就必須持有香港永久身份證，因為「報考僅限香港永久居民」。

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貼文一出即引起網民討論，有不少網民都表示「廉政人員都要跑步？」，「看到體能就能放棄了」，但有網民則表示有興趣「看著工資有點羨慕」，「比內地工資高很多」，「看到好心動」，認為看工資上能夠「博一博」。

資料來源：小紅書