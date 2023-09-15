港女月入6000住村屋養八旬父母 申請公屋憂被拒：怕我無錢交租

香港雖然是國際大都會，但其實貧富懸殊相當嚴重，生活足襟見肘。近日一名港女在社交平台發帖文，指自己月入6千，還要供養八旬父母，想申請公屋但擔心收入太低被拒。帖文一出即引起網民熱烈討論，不少網民也質疑樓主6千收入養三個人在香港根本無法生活。



日前一名女網友在「香港公營房屋討論區」發帖文，指自己月薪$6000，帶著父母80多歲，三人加上有10萬多儲蓄，未知可否申請到公屋，擔心入息太低會被拒絕，「因為之前在聽別人說入息太低公屋怕我冇錢交租」。帖文一出有網民感到震驚，究竟月入六千可以住在哪裡，「你嘅情況點樣生活？」，更有人直言樓主在作故仔，「唔好濫用公屋、用虛價文書去呃政府啦」。

樓主在留言區解釋，她月入6,000元，加上父母的長者生活津貼，每月大概有萬多元應付日常開支。她們一家三口住在粉嶺坪輋一間平房村屋，月租$1000，扣除租金水電開支$2000，煮飯買餸沒有大魚大肉大海鮮，平平淡淡，「我想同你講其實好多鄉郊地方都是這樣的，唔同你哋大城市多姿多彩嘅生活」。

樓主表示，坪輋也有不少平租的平房，月租只須1000-2000. （資料圖片）

樓主稱，父母60年前由內地來港，由細到大都是跟父母住在坪輋村屋，終日與硬殼蟲、蝸牛￼、青蛙陪伴左右，行出路口也要10-15分鐘，「行出去坐綠van 15分鐘，再坐30分鐘車，四處無商店、街市，夜晚12點後冇車」，因近年老人家身體狀況日差，出入北區醫院比較麻煩，所以想上樓。「其實唔係人人都想住公屋，村屋地方廣闊空氣舒服￼」。樓主更指粉嶺坪輋平房村屋$1000-2000租金不等，但每日坐半個小時小巴出去粉嶺火車站，「時間是用金錢買的，你要住旺角$8000都唔夠，你試吓入嚟坪輋住$8000已經有700尺圍村屋」。

有網民對樓主的情況表示同情，更認為以她的入息和資產不過上限，絕對有資格申請公屋，更提議她找醫務社工，甚至只用兩位老人家去申請公屋，可能會更快可以上樓。

根據房屋署資料，申請3人家庭公屋單位每月入息限額是$24,410，資產淨值限額為490,000元。若全部家庭成員年滿60歲或以上，資產淨值限額時會增至原來的兩倍，即2人長者家庭的資產淨值限額是$752,000。