移加00後港女呻3大工作文化難頂　公司冇午餐時間！苦喊:唔知為乜

自加拿大推出救生艇計劃後，吸引了不少港人選擇移民至加拿大定居和工作。但最近有名剛到加拿大工作00後的港女就於社交平台大呻指，自己於當地一間國際大公司「做咗一個月已經好想quit」，公司的3大工作文化令她極不適應，開始懷疑當初選擇到加拿大的決定。。。



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日前，有名剛剛移民到加拿大的港女於討論區上表示，自己於2023年Fresh Grad畢業，今年6月剛到埗加拿大的溫哥華，不出兩個月便順利成功找到工作，公司不但是知名的外國公司，而自己的工作崗位亦是「自己感興趣嘅嘢」，但公司除了有時候需要一日跑兩個地點之外，內裡的3種工作文化和模式更讓她「做咗一個月已經好想quit」。

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1.沒有午餐時間

於香港工作，大家每個工作日都會有大約1個小時左右的午餐時間，但樓主表示於加拿大上班的第一日便已經留意到，當地的員工是「冇人會take lunch break」，大家一工作便會做到放工。自己當日到下午三點才有時間「叮個飯食」餓到頭暈，而且「食嗰陣仲要覺得自己好weak，因為冇人食lunch」。

2.強制放工要OT

樓主表示，當她以為大家放工會準時，誰不知身邊的同事「嗰嗰都overtime」，而且大家OT還要是沒有任何薪金補貼。而自己的經歷曾經亦有要求她OT到夜晚8點，自己當時因「Safety concerns（安全憂慮）」和想利用放工後的時間進行，而向經理表示「未必做到」，當時對方亦表示OK。但後來老闆又指要她「一定要stay到夜晚8點」，因她需要學習熟悉工作上的事宜。

3.突然消失的WFH

當初見工的時候，部門的經理向樓主表示每個禮拜，他們都可以有1-2日在家工作，誰不知大老闆後來又指他的職位並不能在家工作，而且她本來就從來都沒有開出如此的條件予樓主，讓樓主感到相當無奈。

樓主表示，自己當初之所以離開香港，是因為覺得香港的工作文化好「toxic」（有毒），但沒想到自己現在竟然「jump返去一個toxic過香港的地方」，令她此刻覺得自己離開「有啲唔知自己為乜」，而自己有一位與她同一日進公司工作的新同事都已經忍受不了公司文化，開始申請和面試新工作，但自己現階段還是一位「new comer」，即使她不斷遞交求職申請，至今都沒有任何回音。

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貼文一出即引起網民熱論，有網民對此表示「加拿大人識光合作用？唔食lunch」，「我都覺得好唔合理」，「加拿大係唔興「lunch time」，都係求其搵半個鐘去食嘢」，網民更指「加拿大worklife 仲衰過香港」。但有網民則表示是樓主本身「唔捱得」，才會如此不能適應，於香港即是是文員，工作一多或是到達高峰時期時，大家都同樣沒有任何午餐時間。

有網民卻指，「你間公司有問題先會咁」，加拿大其他地區如多倫多大家都是準時放工離開，並不會強制OT，並讓樓主趕快「騎牛搵馬」，繼續尋找新工作。但有網民則表示「聽落真係幾toxic。不過如果係大公司，試吓挨一年」，「大公司好好pay就儲吓經驗都ok」。