日本癡漢匿坑渠偷拍女生裙底被捕　AV片商竟推VR作還原視覺極荒謬

日前一名日本男子因將手機設置與路旁的坑渠内，並躲在狹窄坑渠內企圖偷拍女性的裙底而被警察逮捕。據説這已經是該男子第3次因同樣事件被捕，被日本網民稱爲「坑渠男」。雖然報道内容令人匪夷所思，但更令人驚訝的是，原來好幾年前已經有AV片商推出以坑渠偷窺為主題的AV作品！



綜合日媒報道，9月8日神戶一名高中女生與路旁坑渠內發現一部手機，打開渠蓋拾起手機後卻發現它正在錄影，覺得有可疑於是將手機交給附近警署。警方最後未能成功解鎖手機，但14日於現場附近調查的時候，卻在距離發現手機地點約100米外的坑渠内找到四肢着地躲藏的36歲男子平井泰臣。

被警察尋問意圖時，平井直言自己是想偷窺女性們的裙底風光。在之後的調查中亦承認企圖用手機偷拍裙底的嫌疑。平井於2013年及2015年亦曾因同樣事件被捕，這次已是他時隔8年、第3次被捕。據報他曾在調查中向警察表示若有來世希望能轉生成道路。他的母親亦曾在受訪時透露，兒子從小就喜歡鑽進坑渠等狹窄的地方玩，沒想到長大後竟會發展成這種「性趣」。

有日本AV片商曾推出VR作品《側溝VR 》（FANZA截圖）

不少日本網民表示事件令人匪而所思，難以理解他躲坑渠偷窺的想法從何而來，並爲他冠名「坑渠男」。不過這種特殊性癖好並非沒有粉絲。有日本AV片商懷疑受到平井的行為啟發，在2017年推出了一部60分鐘長的作品《側溝VR 》。當中老司機們可以第一人稱躺在坑渠內，透過坑渠的孔洞偷窺在上面經過的女生裙底。

片中女生們圍著渠蓋蹲下攀談，對坑渠內的偷窺視線毫無察覺，讓觀衆近距離「觀賞女學生裙子下隱藏的秘密花園」。而這部作品似乎反應不錯，片商於2019年推出續作《側溝VR 2》，片長更長達87分鐘。

有日本網民表示「坑渠男」平井是慣犯，10年前被捕時已經表示想轉生成為道路，認為他的特殊性癖已經是不治之症，提出應用GPS監管他，阻止他的變態行爲。亦有網民慨嘆難以理解這些癡漢對偷窺的執念，又指出犯人有可能會將相片上載到社交平台或出售給其他同好，細思極恐。