日本AV女優涉香港賣淫被捕　揭40歲扮26!有女優曾爆賣淫週賺7位數

西九龍總區重案組昨晚（5日）於尖沙咀進行掃黃，行動中拘捕4名日本籍女子及2名內地女子。消息指其中一名被捕日籍女子是AV女優，雖然賣淫集團Telegram頻道招攬嫖客的資料中指出她26歲，但被揭虛報年齡。真實年齡為39歲，懷疑是日本AV片商MADONNA的專屬女優。



據報，是次掃黃行動中的賣淫集團透過Telegram頻道招攬嫖客，刊登賣淫女子的性感照片及個人資料供客人選擇。被捕4名日女分別被形容為「日本素人」、「日本幼幼」、「日本AV女優」，能操日語及英語，又稱可提供護照讓客人比對，以確認是日本人。賣淫集團在TG中張貼「日本AV女優」的出道作品封面及多張個人照片，翻查網上資料後相信是AV片商MADONNA去年出道的一名專屬女優。

該女優據説曾是寫真女優，甚至為某知名飲品商擔任過代言人，但因結婚而引退。不過在10年的婚姻中與丈夫的性事中從未得到滿足，因此才決定下海拍AV出道。片商官網上的資料指她於2022年4月出道，當時被指是36歲，但據悉其真實年齡為39歲，於下月（10月）生日後亦將踏入40歲。賣淫集團於TG中懷疑爲了吸客提供假資料，刻意報細年齡，指她是「26歲」、「90後」，不過懷疑也因此收費較其他日本女子稍低。

據悉，這次行動中被捕的賣淫日籍女子收費為約6,000元，但實收僅1,000元至2,500元，其餘交予中介；如客人提出其他額外服務，包括拍片或個人癖好等則可商議及額外收費。去年10月17日在油尖區進行掃黃行動時，亦拘捕一名來港賣淫的日本AV女優愛澤乃亞，被判監2個月，引起熱議。日媒《デイリー新潮》報導事件時講到，日本人到海外賣春的情況只會越來越多。其中一個原因是疫情令AV拍攝工作減少，且日本經濟不明朗，女優便唯有靠到海外賺外快維持生計。

當中指目前最多日本女性前往賣春賺錢的海外地區是美國紐約、華盛頓、拉斯維加斯和洛杉磯，加拿大的多倫多和溫哥華，以及西班牙的伊維薩島等等。不過，所有國家都有一個共同點——客人過半數都是中國人。

警方於香港尖沙咀金馬倫道34至36A號福僑大廈拘捕2名日本籍女子及2名內地女子。（陳永武攝）

而日媒《NEWSポストセブン》訪問一位風俗店店主時，他表示海外富豪客戶越來越多。曾經有中國内地客人3人組要求他們帶10個女人過去，一天晚上就花了大約60萬円（大約港幣3.2萬元）。亦爆曾有香港商人買了8小時套餐，豪花18萬円（大約港幣9,574元），帶賣淫女性到超高級酒店與她翻雲覆雨。

化名恭子的單體女優曾在《デイリー新潮》訪問中親述在2021年上半年到美國西雅圖買春賺錢，當時以10日契約遠赴西雅圖，每天需要無套與10多人發生關係。雖然因行程太辛苦，她一個星期後便提早回日本，但最終她酬金連貼士仍大賺300萬円（大約港幣15.9萬元）。AV業界競爭激烈，去年頒佈的AV新法亦令女優的工作大幅減少，女優們赴海外賣春賺外快的現象似乎仍會持續。