繪麗奈第4部AV首演劇情片　扮老師教廣東話！網民：演技有進步

港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈／絵麗奈）自3月份出道之後一直受到網民熱議，其處女作登上日本多個平台的熱銷榜，亦有不少粉絲現身見面會支持。日前所屬片商公開她第4部作品的情報，這部作品不但是她的第一部「劇情片」，還特設中文字幕，令不少老司機萬分期待！



港產AV女優繪麗奈將於10月發表新作，是她出演的首部劇情片（圖自FALENO）

片商FALENO日前在社交平台上公開繪麗奈最新作情報（番號：FSDSS-717-2），當中她首次挑戰劇情片，以廣東話老師的身份與語言不通的學生，以身體進行交流。繪麗奈亦在Twitter和IG上載新作封面，講到「劇情片真的來了( ^ω^ ) 今次公司還特意設中文字幕..希望大家可以繼續大大力支持我 これからもよろしくね」，並分享赴日拍攝時的幕後照片為新作宣傳。

新作封面封底寫滿繁體字，更破天荒於片中配上中文字幕（圖自FALENO）

FALENO官網上的劇情簡介中講到打工仔齋藤某日收到老闆派他到香港出差的指示，因此便開始在成人語言學校學習廣東話，並因此結識了來自香港的繪麗奈老師，被她深深吸引後最終按捺不住、越過學生和老師的界線。這次的作品不但封面封底寫滿繁體字，片中及劇情簡介亦配上中文字幕。

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因爲繪麗奈的日文仍在學習當中，過往的作品中她主要以廣東話對白，而FALENO STAR這次直接爲她度身訂造一套劇情，讓男優也一起講廣東話。作品的預告片中繪麗奈老師的對白有日文亦有廣東話，引不少網民留言大呼期待、「有廣東話先係原味道」，表示也想要繪里奈老師教補習。而且官方這次破天荒在片中附上中文字幕亦令網民十分驚喜，又大讚「睇預告演技大有進步」，不知繪麗奈這部下月推出的新作能做出怎樣的成績呢？