日本梅毒患者再創破紀錄新高　這城市最多人中招！播毒主因是...

近年日本梅毒患者數字飆升，去年的感染數字更顯示女性患者的人數與10年前的數據對比激增40倍。日前日本國立傳染病研究所公佈最新數字時指患者數字再創歷史新高，情況比往年更嚴峻，引起公衆關注。



國立傳染病研究所12日公佈今年梅毒患者數字已破萬（日本経済新聞 截圖）

日本《讀賣新聞》日前報道指，國立傳染病研究所12日公佈今年當地累計已有逾1萬人被診斷出感染有性傳播疾病梅毒。自1999年起採用現行調查方法以來，梅毒患者人數於2022年首次突破1萬人。而今年患者數字破萬的時間比起去年早了兩個月。

根據研究所公佈的傳染病疫情趨勢調查數據，截至9月3日日本的梅毒患者人數已達10,110人；2022年同期的數字則只有8,155人。當中患者人數最多的是東京、有2,490人，大阪府有1,365人，愛知縣有590人，福岡縣有588人，有較多患者的大部分屬於都市區。

梅毒患者的人數呈增加的趨勢，由2021年的7,978人升至2022年的13,228人，持續創歷史最高紀錄。有婦產科醫生指出有數據顯示梅毒的捕捉率只有12-25%，因此梅毒感染人數實際有機會是現有數字的4倍，而且有很多時候患者本人並沒有意識到自己已受感染。

梅毒是一種嚴重的性病，初期症狀較輕微，潛伏期内甚至會毫無病徵。當中病徵包括出現下疳、紅斑、感冒症狀、淋巴結腫大及生殖器官潰爛等等。若未能及時發現自己染上梅毒或放置不管，有機會導致主動脈瘤、認知功能下降等問題。

有不少人將梅毒患者數字急升歸咎於「企街」、交友App及「爸爸活」等賣春行爲。（圖自Twitter）

雖然梅毒患者數字急升並沒有確切原因，但有不少人歸咎於「企街」、交友App及「爸爸活」等賣春行爲。指人們透過這些渠道與多個不特定對象約炮，令病毒快速傳開。而且他們似乎誤以爲梅毒很快就能痊愈，故而忽視預防措施。認爲近年市民對性衛生及健康的意識不足。

有泌尿科診所院長表示，他們每個星期最少都會診斷出一個梅毒患者，因此對破紀錄的數字已經毫不驚訝。又講到梅毒有可能引起腦部及心臟的嚴重併發症，提醒市民哪怕有一絲懷疑都應該去抽血化驗並儘早接受治療。