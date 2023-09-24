MissAV公佈9月最受歡迎女優TOP20　河北彩花屈居第二、排名大洗牌

MissAV每個月都會公布女優排行榜，上面除了最多人熟悉的人氣女優之外，不時也會有新人女優擊敗前輩上榜。三上悠亞正式引退後的第一個月，排行榜又會有何改變呢？



今月TOP10中最令人注目的是美園和花，由上月的11位升至第4位。今年8月三上悠亞以30歲之齡正式離開AV界，令老司機們十分不捨。因此即使已經引退，仍在MissAV最受歡迎女優TOP20中取得一席位。不知大家的AV女神又有沒有上榜呢？一起來看看吧！

👇👇👇點圖看MissAV9月女優排名TOP 20👇👇👇

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MissAV 9月最受歡迎女優TOP 20

第20位 奏音花音（奏音かのん）

第19位 稻場流花（稲場るか）

第18位 三上悠亞

第17位 白桃花（白桃はな）

第16位 大槻響（大槻ひびき）

第15位 楪可憐（楪カレン）

第14位 沙月芽衣（さつき芽衣）

第13位 小花暖（小花のん）

第12位 美谷朱里

第11位 森日向子

第10位 篠田優（篠田ゆう）

第9位 木下日葵（木下ひまり）

第8位 濱崎真緒

第7位 彌生美月（弥生みづき）

第6位 渚光希（渚みつき）

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第5位 樞木葵 （枢木あおい）

第4位 美園和花

第3位 東條夏（東條なつ）

第2位 河北彩花

第1位 松本一香（松本いちか）