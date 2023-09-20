國慶政府推「指定菜色」+「買餸優惠」 買菜74折!網民跪求1物半價

國慶兩日連假大家有活動未呢？日前行政長官李家超就宣布，國慶當日不論餐飲、交通，還是娛樂，通通都有優惠「驚喜」，不但全港電影戲飛半價發售，就連環保回收都有優惠，而當中推出的「餐飲折扣」和「買菜」的2項優惠更引起網民的「超級好奇心」，網民更狂「敲碗」表示香港的1名物「一定要半價」！



圖自李家超Facebook

行政長官李家超於昨日（19日）行政會議前會見傳媒時，宣布十一國慶將會有多項不同的優惠賀國慶，包括半價係戲飛、免費乘搭電車渡輪、回收積分6倍、多個康文署設施免費等等，然而當中的兩項優惠「買菜」和「指定菜色折扣」一推出卻讓不少網民眼前一亮！

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於「餐飲」和「買菜」的折扣當中，李家超表示於國慶當日將預計會有過千間食店餐廳提供「指定菜色」或餐飲品折扣優惠，而「買餸」方面則由10月1日至7日，在「本地魚菜直送」網點或荃灣實體店購買指定產品可享74折優惠，即大家不論喜歡買餸煮飯或出外食飯都通通有折！

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優惠消息一推出即引起網民熱論，有網民搞笑表示「粟米肉粒飯十一折優惠」，「係咪酒樓鹹魚雞粒炒飯半價咁」，「會唔會有餐廳送多粒餃就當優惠」，網民更表示「要全港凍飲加錢」，紛紛對政府所說的「指定菜色」感到好奇。但呼聲最高，網民瘋狂跪求一定要有的餐廳優惠就是「兩餸飯」，網民表示「兩餸飯」象徵香港的餐飲業，是香港的「名物」，「兩餸飯冇半價點叫餐飲優惠」，「求全港兩餸飯半價！」。