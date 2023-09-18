國產香印「陽光玫瑰」疑被爆黑心種植　食一粒=24次農藥?真相是..

「陽光玫瑰」一直都有著「國產香印」的稱號，但近日內地網上就瘋傳一段影片，當中指出陽光玫瑰都是以「黑心」手法種植，為了能夠讓提子快生長，更大更圓更甜，於種植的過程中農民都會噴殺超過「24次農藥」和施肥超過40次，並聲稱「每吃一顆葡萄（提子），就等於吃了24次農藥」，影片引起網民擔憂並猶豫「到底扔了還是吃了」，那到底陽光玫瑰到底是否安全呢？



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近日，內地網上瘋傳一條有關國產「陽光玫瑰」提子的影片，拍片者於當中表示，自己有一個學生種了一個葡萄園，並有意與他一同合作，但自己親自看到發現該些葡萄種植時竟然噴灑了超大量的農藥，讓他為之震驚。為了能夠讓葡萄長得更大更圓，每粒提子都大小一致，於葡萄的3個月種植期中，農民便需要為葡萄噴灑或浸泡超過24次農藥，「少一遍都不行」，即每當大家「吃一顆葡萄，就等於吃了24遍農藥」！

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網上更流傳多段農民為葡萄「上藥」的影片，當中可見於每一串葡萄還是幼苗時，農民便會為其一一浸泡農藥，而農藥當中會包含氯吡脲、赤黴酸及芐氨赤黴酸的成分，顏色更是「色彩繽紛」，有鮮豔的紫色、奶白色、淡黃色等等。

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影片中有農民表示這些年很多人都追求「大」，若說句良心話「這個葡萄就沒法吃了」，「是留看的」。雖然這樣的行為「真的對不起自己的良心」，但他們種出每一顆重達25克的提子「確實能掙錢」。

影片遭瘋傳後，引發網民感擔憂，並認為現今陽光玫瑰的價格回落，變得便宜都只因是以「科技」所種植，網民都紛紛於網上求助詢問「該扔了還是吃了」。然而日前有內地媒體「中國食品報融媒體」就以此將市場30多批次的提子拿去化驗，查探當中是否存在農藥安全性問題吧，結果顯示當中有四款葡萄檢驗出苯醚甲環唑、一個驗出氯氟氰菊酯，有兩個則含有氯氰菊酯和高效氯氰菊酯，但所有的農藥都沒有超過中國食安規定的標準，因而表示他們所檢測的葡萄都均通過檢測，合格食用。

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報道還表示，葡萄生長周期為130日，當中確實會用到農藥，但並不會打到24次，其表示有數據顯示葡萄園曾發生「霜霉病」達91.89%，若不使用農藥的話，葡萄將會很快變得「千金難求」，而國家對葡萄的農物都有相應的標準，和各地都會有監督部門定期對葡萄進行檢測，若不合格的都會有「相應的管理和處罰」，因而大家不必過度擔心。