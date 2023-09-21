中國神童16歲讀博士畢業後做「廢青」躺平靠父母養：唔使睇人面色

世界各地都出過不少神童，神童長大後又是否前途無可限量呢？內地一名28歲的男生，自小已有神童稱號，16歲已讀博士，惟長大後卻決定躺平靠父母供養，因為認為打一世工根本沒可能財務自由。。。



根據內地媒體《九派新聞》的報道，28歲的張炘煬自小就是數學天才，曾獲得多個國際數學競賽金牌，他10歲就參加高考，考上了天津工程師範學院，成為中國年紀最小的大學生；13歲考上北京工業大學碩士研究生，再打破中國年齡最小的碩士研究生記錄，16歲更考上北京航空航天大學應用數學博士研究生，又成為中國年齡最小的博士生。

他在修讀博士生前，曾要求父母全款在北京買房，作為參加碩士論文答辯的條件，否則就不考博士，當時引發社會極大迴響。當年他認為若最後如果連房子也沒有，就算博士畢業也沒有用，「這是12年前成功的定義。」

九派新聞youtube截圖

至2019年，他花了8年時間終於讀完了博士，有網友稱無法查到他的博士論文。張炘煬坦承，從科學研究來看他是失敗了，如從外國大學的標準，他其實博士未畢業。

張炘煬及後在寧夏師範學院當外聘教師，但2021年8月因不想再看別人臉色而辭職，與朋友合作接project賺錢。「我現在沒有固定工資，完成一個項目結一個項目的錢，現在這個項目到手能拿5萬左右」。

他在上海租了房子，每月租金人民幣2200元。當教師時他儲了5萬元，現在基本上快花完了。「差不多每兩三個月父母就會主動給我打一萬塊。」現在提款卡上只剩數千元，但他不願意給別人打工。「給別人打工了你還想財富自由？開什麼玩笑呢？我現在至少不用看別人臉色！」他說時代變了，現在沒人會餓死，「混吃等死反而能幸福一輩子。你要是瞎創業瞎折騰，那才容易把自己折騰沒了」。

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張炘煬表示無業一身輕，對現在的生活很滿足，也沒有甚麼願望，要說有不滿意的，就是「到現在還沒做出一篇真正的好論文」。他說現在完全沒有買樓的想法，「無業無房無貸一身輕，不好嗎？我不工作一輩子都可以。不止可以靠父母，還有父母的父母，父母的父母的父母。家產到現在不一定還剩多少，但是至少我們家是輝煌過的」，還說若有需要打電話給爸爸便可以，「他們還欠著我一套北京的房子，到現在也該值一千多萬了」。

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父母對他的躺平當然不贊成，跟他吵了一年嘴，「他們明明什麼都不懂還要指點江山」。而張炘煬大學的導師張耀輝也表示，張炘煬這20年變化太大，以前有想法會說出來，但長大後經歷太多挫折，比以前不愛說話了。他認為對方不能再猶豫，「假如江郎才盡，那可以去做生意，說不定也能闖出片天來，千萬不要躺平！」