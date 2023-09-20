日本中國留學生街頭高唱抗日愛國歌！見日警即做一行為網民嘲丟臉

日前是九一八事變92周年，當年日本從中國東北發起侵略戰爭，隨後中國展開了長達14年的抗戰之路。一位在日本的中國留學生在19日貼出影片，他在918當日在日本街頭攜同喇叭高唱葉振棠的《萬里長城永不倒》，雖然他不諳粵語但仍然堅持唱到底。不過他的行為就被網民批評是「蹭流量」，更因為後來面對日警的表現縮沙，被網民直指好丟臉！



小紅書@东桑在日本

9月18日至今仍被中國內地民間視為「國恥日」，每年瀋陽、大連等地會鳴防空警報以警醒後人。一位日本中國留學生（小紅書@东桑在日本）日前在小紅書上發布影片，以自己的方式去為紀念「九一八事變」。他在影片的開端先朗讀一位粉絲的留言，「主播今天是918能不能在日本人多的地方唱一首《萬里長城永不倒》」，他隨即答應指「老鐵有要求，必須安排！」。

👉奧海城7點半直播亞運中國男足 現場超慘淡！網民笑：香港夜繽紛

小紅書@东桑在日本

下一秒的他身上背著一個發光大喇叭、左手持著中國國旗和iPhone手機、右手拿著麥克風，然後在日本的一條幾乎無人，加上大多店舖已落閘的商店街內自信向前走。沒有太多敘述他就直入主題，一邊看著歌詞一邊高唱葉振棠為電視劇《大俠霍元甲》所唱的主題曲《萬里長城永不倒》。在唱完首句「昏睡百年，國人漸已醒」後，他又突然開始自我介紹，稱「在日本、在大阪，我是東桑，勿忘國恥，勿忘九一八！」。

👉港人公屋拒絕彩雲二邨再獲派彩雲一邨！一原因狠拒 網民轟:買樓啦

在介紹完畢後，然後他就繼續接唱「睜開眼吧，小心看吧，那個願臣虜自認，因為畏縮與忍讓，人家驕氣日盛。開口叫吧，高聲叫吧，這裡是全國皆兵，歷來強盜要侵入，最終必送命。萬里長城永不倒，千里黃河水滔滔，江山秀麗疊彩峰嶺，問我國家那像染病。衝開血路，揮手上吧，要致力國家中興，豈讓國土再遭踐踏，個個負起使命」。由於歌曲是以廣東歌，而博主的粵語明顯不是母語，雖發音不準但他仍然堅持唱到底。

👉小紅書女：為何港人甘心住公屋？狠嘲是最低層生活 網民一句神KO

+ 2

而影片的最後，影片中可見有兩位日警正在向事主和旁邊的一位女士進行盤查和對話，他就表示當找了一個人多的地方打算「錄段子」時，表明「因為今天是”918”所以被日本警察驅趕，各位哥我已經盡力了」，未知是否喇叭音量過大影響其他路人而被投訴。

網民對於他的愛國行為就似乎踩多過讚，留言表示「整條路都沒什麼人。店舖都沒開。自嗨給誰看？」、「這是早上沒開店的時間還是半夜都關門的時間呢，你應該下午2、3點在難波、心斎橋那裡唱、這時間沒人捧場呀」、「看了一遍你所有視頻，你到底來日本是幹嘛的？ 」、「真的丟臉，還好大阪沒碰到他，愛國也不是這樣愛的吧，這種頂多叫蹭愛國流量」、「當初跪著申請簽證（日本）的，往往就是這種拿起碗吃飯放下碗罵娘的」、「本是個自由的社會，你唱什麼都沒人管你，也沒人聽得懂」。

小紅書@东桑在日本

除此之外，網民直指他在面對日警時態度即時變得「點頭哈腰」的，行為如同縮沙一般，嘲諷他「明明是蹭918熱度、還說謊是因為918被日警驅趕、真給國人丟臉…」、「跟918沒關係，你純粹因為擾民才被提醒」、「擾民了，幸虧是日本警察，要是城管你試試？」、「拿喇叭就算唱櫻桃小丸子也會被逮捕」，勸他在日本留學就認真讀書，否則隨時連日本簽證都失去，到時喊都無謂。

原帖：小紅書@东桑在日本