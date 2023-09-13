內地女遊泰國遇2事嫌當地人英文比大媽差！網民鬧荒謬:丟中國人臉

去旅行時語言不通的確比較麻煩，因此很多人都會提前學習旅行地點一些簡單的語言和溝通方法，不過隨著近年翻譯軟件盛行，其實問題經已解決不少。近日（11日）一位內地女在小紅書上發帖，表示在遊泰國時遇到不愉快事件，還因為語言不通的問題感到不滿。不過她帖文的內容就被大批網民一面倒批評她傲慢無禮，引發網民熱議！



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內地女網民（@豆豆不迷路）在小紅書上發帖，帖文首句就是「真心建議泰國人多學點英語，中文也行」。她續指在泰國遇到兩件令她非常無語的事，分別是在一家泰國曼谷MBK Center的中式「網紅自助小火鍋」內用餐，店裡卻沒有任何一位服務生可以使用英語溝通，導致在湯底的溝通上有所錯誤。

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第二是在她經程式Bolt上Call車乘搭前往機場的士上，因為與司機語言不通而出現車費上的爭執，兩方爭持不下，司機也對她們罵罵咧咧的，最終要向機場的保安求助才解決了事件。她在旅程結束後不禁表示「在曼谷的幾天，發現他們甚至無法聽懂英文句子，只能最簡單的單詞交流…還不如清邁按摩店的大媽們，咱就是說，學點英文吧」。

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不過她的帖文後來就引來網民批評，直指她「你去人家國家做客然後讓人家學英語漢語？多失禮啊……」、「建議旅行還是別太拿自己當回事，你的體驗感不是人家生活的priority」、「連累中國旅客被歧視就是你這種人，自以為自己很重要，全世界要圍著你轉」、「你怎麼不學點泰文，這麼傲慢的嗎？」、「中國的泰國餐廳裡面會要求員工講泰文？」、「這是什麼高傲姿態，中國也沒有說做到英語全覆蓋，包括北上廣深，就算旅遊名城也沒有說英語全覆蓋。人家網紅小店，就非要會英語嘛？」。

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網民提到泰國也是唯一一個從來未被殖民過的東南亞國家，因此母語就是泰語。另外，還稱泰國人的英文水平和普及率，以非英語國家而言已經相當高，反問她「泰國的英語普及率可比中國高得多得多，你怎麼不叫中國人學點英文」、「像你這樣說中國人是不是也應該都學英文？避免不會中文的人去旅遊有不好的體驗？」、「泰國為什麼要會英語啊？那外國人會不會也吐槽中國人不會英語啊？」。建議她多點尊重包容，語言只是溝通的工具而非唯一方法，應入鄉隨俗體會當地文化，這也是在旅遊中一個很有趣的經歷，勸她抱著更開放的心態去感受。

原帖：小紅書@豆豆不迷路

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