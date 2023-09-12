中國旅行團臨時取消餐廳預約　東京食肆開Po公審反遭中日網民圍插

在日本，團體客人若要一起到餐廳吃飯，特別是一些較高檔的餐廳，因店家需要提早準備人手和食材，大多數時候都需要預約才能到訪。近年出現不少即使預約了但最後卻「no show」令店家蒙受損失、浪費食物的客人，往往引起網民熱議。不過日前一家日本食店在網上公審中國30人旅行團於預約時間3分鐘前突然取消訂單後， 反而引起中日兩國網民一致批評。



日本料理店「三州家」9月8日晚上Twitter發文公審30人中國旅行團突然取消預約（圖自Twitter）

位於東京墨田區的日本料理店「三州家」9月8日晚上於Twitter發文指預定當日晚上5時50分到店的30人中國團體客人突然取消預約，貼出餐廳内擺好的座位和餐點，公審客人突然取消訂單的行爲。店家回覆網民留言時指該中國旅行團於預約時間前3分鐘才聯絡店家取消，亦講到由於是國外旅行團的預約，他們在收到預約時已經收取款項，可以當作取消費用，叫粉絲可以安心、他們並沒有金錢損失。

店家在貼文末尾寫上「さすがだ...」一詞，與廣東話「果然係...」意思相似，雖然可用作讚賞，但亦可以有諷刺貶義。因此有不少日本網民認爲店家的言論有歧視之嫌，指出當日有颱風吹襲日本，旅行團爲了安全取消預約也是人之常情，與人種國籍無關，引起網民熱議。

事件發酵一晚後，店家翌日更新Twitter，表示因「令不少網民誤會客人是因爲颱風取消預約」決定刪除備受爭議的貼文。澄清當日收到旅行團「20分鐘後到達」的聯絡，但在這通電話後17分鐘，該旅行團就再打來一個電話表示取消預約。而使用「果然係...」一詞並沒有歧視之意，而是感嘆「即使需付100%的取消費仍拒絕進食海產的有錢人思想及行動」，被國與國之間的金錢觀念嚇到。

不過店家的「澄清」並不被日本網民接受，不少網民反駁指，團體事前理應不會不清楚詳細餐單，因核污水而不願吃水產的人必定會事先詢問，「定係打電話講20分鐘後到嗰陣你先説明餐點有海產？」指控店家「作故事」裝受害者。亦有日本網民認爲團體事前已經全數付款，即使最後取消店家也沒有因此蒙受損失，但卻仍於社交平台出言公然批評客人是不合理、無禮的行爲。

事件被分享到中國國内的社交平台後亦引起熱論，明明已經付錢但「結果商家還要陰陽怪氣中國人」，感到十分不忿。而且翻查店家的個人Twitter帳戶後發現不少仇視、影射中國人的言論，令兩地網民揚言指即使有多好吃，以後也不會想光顧態度這麽惡劣的店家了。