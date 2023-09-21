日本夾公仔機始祖TAITO STATION強勢攻港！首間香港分店即將開幕

不少港人在空餘時間都喜歡去遊戲機中心夾公仔、玩街機消遣時間。日前日本最大遊戲中心連鎖店之一TAITO STATION宣佈即將在香港開設首間分店，預計於近期開幕，令不少港人十分期待！



（TAITO STATION官網圖片）

日本電子遊戲企業TAITO創立於1953年，今年剛好是70週年。他們於1965年開發出日本首部國產夾公仔機「クラウン602」，1978年推出的街機射擊遊戲《太空侵略者》和1986年推出的《泡泡龍》 等多個遊戲紅遍全球，被稱為遊戲中心的元祖也不愧。

（Instagram 截圖）

旗下TAITO STATION在日本國內經營多間分店，提供各類型的街機、貼紙相機，以及夾公仔機等，深受當地玩家歡迎。而他們香港首間分店將設於荃灣如心廣場登陸，店內預計會供應多種娛樂設施，令不少粉絲翹首以待。

分店確實開幕日期尚未公布，但喜歡夾公仔的港人未來又能多了一個選擇，有興趣的大家可以留意TAITO STATION的社交平台，獲取最新消息！

TAITO STATION首家香港分店

地址：荃灣如心廣場1期219-221號舖

開幕日期：尚未公佈

（TAITO STATION官網圖片）

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