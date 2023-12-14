遊日注意！日本酒店「趕西客」新法例生效　犯4大行爲或被拒入住

日本旅館業法修正案正式生效。該法例明定，住客若長時間怒罵服務人員、強行要求工作人員下跪道歉、又或是升級房間等，業者有權拒絕提供住宿。



（《假面酒店》劇照）

根據日本經濟新聞報導，日本的旅館業法修正案今年6月通過，而在昨日(12月13日)正式生效。按厚生勞動省的規定，若出現「特別要求」，例如不合理地殺價、強行要求房間升級、不遵守入住或退房時間、要求額外的接送服務等，都可以隨時被定義為「西客」，酒店可拒絕提供住宿。

此外，若客人對服務人員態度惡劣，例如長時間怒罵工作人員、要求店員「土下座」（下跪道歉）、指定某酒店職員服務、因酒醉要求工作人員長時間看顧等，由於會為業界帶來負擔，固店方也有權不提供住宿。

不過，為免殘疾人士會遭到歧視，厚生勞動省也列出不應被視為「西客」的行為，包括用紙筆在接待處溝通、引導視障人士到客房、要求移動房間家具以方便輪椅出入等。當局表示，修例的目的是保護業界人員，希望留住人才，促進旅遊業發展。

日本「顧客就是神」的服務觀念根深蒂固，因此即使有時候即使顧客無理取鬧，商戶也只會啞忍。日媒《日テレNEWS》早前就有報導指，過往有有不少酒店都曾接待過引起滋擾的客人。例如喝到爛醉後，走進酒店大堂大聲怒喝要求他們提供住宿客人。以往遇到這種情況，酒店原則上不能拒絕讓客人入住，但在施行新的「旅館業法」下，經營者將有權拒絕為他們提供住宿。

《日テレNEWS》訪問東京都内一家高級酒店時，員工反映曾有住客因酒店入口燒的香薰蠟燭而發怒，堅持要求酒店要變得「無味」，並免去他的住宿費。箱根一家旅館則曾遇團體客人投訴稱飯菜裏面有香口膠，旅館提出將3萬5千日圓（大約港幣1,861元）住宿套餐半價仍不接受，最終以70％的折扣解決。

（《假面酒店》劇照）

即使推行「改正旅館業法」，情況真的會有改善嗎？要指出客人違法、要求他們離開並不容易，客人不配合時又可否報警呢？新條例中指明客人有可能被追究法律責任，例如大聲謾罵可以被視為「強行妨礙營業罪」，故意破壞設備可以被視為「財產損失罪」，威脅酒店「提供免費住宿否則在社交媒體上發差評」則可以被視為企圖勒索。

修訂後的法律亦允許酒店拒絕接待患有伊波拉和肺結核等《傳染病法》第1類或第2類傳染病的患者。另外亦明確規定不能以有殘疾為由拒絕住宿客，若大家有意訪日就要多加注意了！