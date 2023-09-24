內地女激讚香港「投訴文化」列4大投訴連狗都中過招 ：政府會處理

香港經常被指是「投訴之都」，事無大小香港人都愛投訴。近日有居港內地女在社交平台更列舉了自己在港曾作過哪些投訴，而且每次投訴都獲政府相關部門回覆，「是真的會有回應和處理」！



近日，有稱已居港三年的內地女網民以「我在香港投訴了小巴司機」為題在小紅書發文，指切身感受過投訴去政府部門是真的會有回應和處理。「我投訴狗狗尿在安全通道，投訴有人丟垃圾不丟進垃圾桶，投訴過冷氣外機滴水，投訴過司機。」此外她也經歷過樓下鄰居家大火，幾輛消防車警車救護車瞬間封路封樓，整棟大樓逃生的場面。

帖文中還附上一張由警務處回覆的信件圖片，內容涉及一宗不小心駕駛的交通意外罰款$1,800的判決。也大讚香港政府高效率，「被不文明行為影響到告訴他们，都會有回應来解決問题。」更指投訴部門電話和郵箱是政府給每個公民的權利，「至少不需要站在那裡罵街」。

帖文一出立即引起網民激烈反應，正反意見兩極。有網民力撐樓主「安全問題不容忽視」、「幹得漂亮，不要逆来顺受」，但也有網民認為小巴司機的收入低，只有極少數低收入人士願意幹，「被你這樣一投訴，說不定連工作都沒有了」、「投訴之都，入鄉隨俗」、「投訴是香港人的DNA」、「港人愛投訴都習惯了」、「真的 在香港穿個短褲都感覺犯法了」、「果然已經融入香港啦」。

及後樓主在留言區中指，指小巴司機因開車打瞌睡，在隧道裡撞倒前面的車，警署和小巴負責人找她問我該怎麼處理。「我只是告訴他們，我尊重每個人的生活習慣，也許他真的需要午休，那這位司機可能需要調整一下上班時間。我也不想他丟掉工作或怎麼樣，真的安全第一。」樓主指將事件交給相關部門處理的不是她，「是小巴和運輸署那邊的人說他這樣屬於危險駕駛犯法的，他們需要交給警察處理。「所以後面是他們轉交過去，警察才跟我聯絡處理。整個程序走了半年多，不可一通電話就能判誰。」

此外樓主也有解釋她投訴狗隻亂小便，是因為有狗夏天尿了幾天，「真的我家一開門屋裡都進味道」，並指向管理員講了沒理，才政電政府部門，「他們過來看了一下，貼了張通告，馬上好了」，而樓主也認為她只是「對事不對人」。大家又對香港被指為「投訴之都」又有何看法呢？