25歲港漂男送外賣月達50K　每日工作10小時!大讚:外賣1點完勝各業

正所謂行行出狀元，是否一定要成為「專業」人士才能賺高薪？日前，有內地網紅就訪問了一位25歲任職外賣的港漂男，港漂男表示自己1日平均會送10個小時外賣，月入可高達$50,000！他表示雖然送外賣相當辛苦且身體會有勞損，但外賣的「1特點」卻完勝其他工作！



圖自「你的微笑在香港」抖音

最近，一名專門訪問不同在港打工仔的內地網紅「你的微笑在香港」於抖音上發布了一條訪問一位25歲的外賣港漂男「彬仔」，影片當中彬仔表示自己來自汕尾海豐，來港拼搏已經8年，他每天會騎單車送至少9個鐘的外賣，由早上10點送到晚上9點，每一單外賣的薪酬都是按照目的地距離而定，由25元至62元不等，1個月計算下來可賺高達$50K，月薪比一般的文員還要高！

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彬仔還指，於下雨天他最高峰可於1小時內送7單外賣，以平均26元一單的話，即1小時薪金可達近$200元，但他表示下雨天颱風的訂單的確最麻煩且辛苦，他們會被雨水淋到全身濕透，手機有時候甚至會被淋到「充不上電」，而他亦因為長期騎單車送外賣，膝頭經常會感到疼痛，讓其每次工作結束後回家都必須要擦藥舒緩。

圖自「你的微笑在香港」抖音

雖然送外賣的工作辛苦，但他表示做這一行讓其最開心的就是「自由」，他能夠自行安排時間「說想上就上不上就不上嘛」，此外最重要的是「多勞多得」，「只要你肯努力就能賺到錢」。因而他基本沒有安排自己「放假」，以用盡每一刻來賺錢。

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當網紅詢問彬仔其學歷時，他表示自己只有初中學歷，當時家裡窮，雖然父母有讓她「再多讀一點書」，但自己本身對讀書並沒有太大興趣，所以便選擇及早出外拼搏。但他嘆指現在多少會有些後悔「沒多讀點書」，因用知識賺錢始終會比較快，送外賣雖然現階段賺錢會比較多，但工作上都會較勞累。

資料來源：「你的微笑在香港」抖音