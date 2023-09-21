內地女香港買餸被誤認菲傭！疑因這2大特徵撞樣姐姐　惹網民爆笑

很多香港雙職家庭因為生活繁忙，需要聘請工人姐姐打理家頭細務，現時香港合共有超過30萬名外傭。日前（19日）一位在香港生活的內地媽媽，卻在街市買菜期間，被檔口員工誤認為菲傭，更貼心地直接幫她「手寫單」以便報銷。網民看到她的經歷後不禁爆笑，直指可能以她的2個特徵「撞樣姐姐」！



《淪落人》劇照

相信港人們對外傭已見怪不怪，日常生活中也會看到她們為僱主購買日常生活物資、買菜、和照顧小孩老人等，為繁忙的香港雙職家庭解決不少繁瑣的家務事。現時香港合共有超過30萬名外傭，可見其需求之大。沒想到最近卻發生了一宗讓人哭笑不得的有趣誤會。

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日前一位在香港生活的內地媽媽在小紅書上發帖，稱自己前往街市買菜期間，竟然被誤認成了菲傭，檔主還直接在紙上手寫了一張$60收據。錯愕的事主只好用普通話問了一句「60嗎？」老闆卻未有發現眼前的不是外傭而是內地朋友，還低聲地反問了一句：「工人姐姐會講普通話？」令她感到非常無奈，後來回到家中不禁詢問丈夫自己「很像菲傭嗎？」。

小紅書@梁漂亮妈

看到網民的帖子，不少網民都忍不住大爆笑，有趣的是原來不止樓主有過以上的經歷，有網民留言表示「無語，我也是，常被認為是菲傭，整天跟我講英文……不僅賣菜大媽、超市大媽，連去學校接娃，老師姐姐也覺得我是，很無語，最過分是連菲傭都覺得我是菲傭！不止一次直接來跟我說菲律賓語，我老公一開始還不信，直到親眼見證了好幾次… 你說穿得邋遢的時候就算了為什麼我返工背個電腦包也能被覺得是」、「買菜時候那些姐姐問我要唔要單，一臉懵」、「我覺得有些人是故意的」。

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《國產凌凌漆》劇照

除此之外，有網民也提到如果有「皮膚黑」和「穿拖鞋」以下的2個特徵，很容易被誤認成外傭。事主也恍然大悟，直言自己的「皮膚不白」，以至在街市買餸時被檔主主動問「要唔要單」。不過相信是因為街市人流多又繁忙才導致誤會發生，相信並非檔主有意為之啦！

原帖：小紅書@梁漂亮妈

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