內地男投訴香港迪士尼「壞尿兜」小孩被迫尿在地上 遭網民圍插

迪士尼向來是大人小朋友假期好去處，所以自疫情過後差不多每逢周末日都逼爆，但人太多偶爾都見混亂場面，甚至有小朋友隨地大小便而被人放上網炮轟。近日有內地男在社交平台指周六帶小朋友去香港迪士尼竟遇上壞尿兜，以致不少小朋友因忍不住而尿在地上，甚至在褲上尿了，更質疑周末這樣多人才壞廁所是否「正常現象」，表示或者自己「期望太高」，惹起網民負評。



截自小紅書

有網民以「香港迪士尼管理這差了嗎？」為題在小紅書發文，指香港迪士尼工周末晚上7點半「小便池壞了」，期間問了三次洗手間的清潔人員後對方才回答他壞了。「那麼多小朋友，等着尿褲子，可笑至極」，他認為即使壞了，成年人要忍没有任何問题，「走幾個小時排隊幾個小時都可以」，但周末來迪士尼的小朋友特别多，晚上八點多放烟花，7點多洗手間已經了很多人了，小朋友們的家長不知道男洗手間不能用吧，結果「有憋不住的小朋友就尿在褲子和洗手間裡面了。」

迪士尼官方圖片

樓主指，迪士尼可以門口標示小便池暫停使用，認為如果早標示在外面，家長就不用進去才知壞了，也可以去找其他洗手間。不過樓主反問，周末才整個洗手間小便池全部壞掉，「是正常现象？可能真是我期望太高。」最後更指出人身攻擊、歧視和地域黑真不能解决問题，「認識自身問题，優化方案」，才能真正解决問題云云。

不過帖文一出，不少網民也不認同樓主所有講法，「迪士尼廁所很多呀，這個廁所壞了就去另一個，都在附近」，「不是有馬桶嗎？」，認為「隨地大小便是因為廁所壞了」，這不是很正常的事情，偶爾會有维修吧，哪裡都一樣啊」，認為樓主不應該將壞尿兜這種事無限上綱上線。及後樓主在留言區上解釋，壞了都可以理解，認為重點是小便池维修應該在門口張貼公告，不要讓後面的遊客一直排隊浪费時間，「而不是態度冷漠，問三次都不回答」，事後再更新文章「補鑊」指，香港迪士尼是服務和節目都是很好的，認為是個别現象，「認識自身問题，優化方案，解決問題不就行了」，大家又對事情有何看法呢？