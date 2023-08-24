內地女轟迪士尼餐廳「欺詐誘導點菜」4人茶錢收$XXX！網民一句KO

自疫情後通關中港居民往返頻密，除了港人每到周末即北上消費，也有不少內地人也會來港旅遊短玩數天，不過日前一名內地女就在小紅書中發文疑在樂園內因消費問題而引起不滿，惹起網民激烈討論。



截自小紅書

日前有內地網民以「香港迪士尼我是來給你們避餐飲坑的」為題發文，內容指港迪消費巨貴，於是本著「時間就是金錢多玩一會」為原則，決定早上出發先吃飽，帶點麵包背包裡，只在迪士尼吃一餐。

結果她跟家人在園內找了一家廣式茶餐廳用餐，計算過三個菜加米飯，700港幣左右夠吃，「有米飯有叉燒有麻婆豆腐還有個菜心超牛肉！能接受。」樓主透露，當日她點了杯橙汁，因為媽媽糖尿病只能喝礦泉水，於是點了礦泉水。但「點菜阿姨」說礦泉水28，茶也是28，並建議他們不如點茶，更問樓主他們共多少人，樓主以為對方意思指要多少隻杯，便說四人。

《校對女王》劇照

不過當樓主結帳時，卻發現茶水費4個人28一位，「多出100多港幣，另外這個茶默認再要個餐前小點心，一盤花生，也是我20多港幣吧，4個人100多？」另外帳單上還有10%服務費，「我都要氣笑了，毫無服務不說，我加一碗白米飯，找了3個人，等了25分鐘以上絕對沒誇張！！！」

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最終結帳是1000多港幣，樓主表示其餘的收費也認了，但「這個花生我不認，什麼叫做點茶默認，我沒點過」，男經理隨即展示餐牌中的價目表給她看，最終該經理也答應減去餐前小點收費，但樓主在文中認為「這不是貴不貴的問題，這是欺詐誘導點菜亂收費問題。」更提醒大家一定記得「壁雷」，否則「200-300港幣就這麼沒了還很不爽」。

對於樓主的經歷，不少網民也有不同意見。有網民表示香港酒樓的茶位費一向都是按人頭收，更提醒樓主下次進餐廳前，一定要看清楚，「 我們香港對服務費畢竟習慣了，習以為常，對遊客來說並不是的」，也有網民表示明白樓主心情，「所以姐妹你明白我們為什麼要北上去深圳吃吃喝喝」、「如果服務員沒說清楚，就是他的錯了，你可以反映一下」，而樓主也在回應網民意見時再三強調，收茶位費沒問題，而是認為價目表上不要寫小字，「也不要我們某個人的飲料時候推薦喝茶，然後讓我們以為是對某個人，最後收費變一群人」。