內地男遊港疑遭迪士尼職員歧視鬧「撈佬」 ？港人反擊:未聽過這詞

香港迪士尼是遊客必到的景點之一，除了一家大小、情侶和朋友都非常適合到訪。最近，一位內地遊客在社交平台發帖，稱他在香港迪士尼遭工作人員歧視，他指在大冒險家餐廳向職員查詢後，隨即就被工作人員用「撈佬」二字在背後辱罵，事件引起網民熱議。



小紅書截圖

近日，一名內地男子在小紅書發帖「在港迪被工作人員罵‘撈佬’」為題。他稱，6月28日下午在香港迪士尼的大冒險家餐廳門口，向一位身穿廚師衣服的女職員查詢三合一餐券升級到自助餐的問題。得知答案後，又再詢問晚餐單購的價格是多少，他指「這位工作人員指著牆上的海報說『這不都寫著呢嘛』」。

迪士尼圖片

隨後他就向職員道謝便離開，「然後聽到她在我身後用粵語說了一句‘Lao Lao’（撈佬）」他表示當時的他感到不舒服，但不理解「撈佬」的意思。直至在他發帖當日就了解到她說的「撈佬」是一句貶低、侮辱說普通話的內地人的歧視用語。他更表示：「時間過去三天，我感到十分憤怒和痛苦，僅僅因為我向她諮詢自助餐就遭到如此辱罵。」事件引起大量網民熱議。

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有網民爭論： 「撈佬，好像……也會說，就是土包子的意思」、「罵回去，别慣著。」亦有網民替香港迪士尼抱不平，留言：「我覺得hk服務算不錯的了」、「其實迪士尼每天那麼多內地人去玩，誰會有空去歧視」、「我相信你是聽錯，因為每一個工作人員每日都面對大量遊客而大多數都是內地人，假如他對遊客的詢問不耐煩而辱罵遊客，相信你不是第一個而他早已被解僱」。也有香港網民稱從未聽過有人說過「撈佬」這個詞語，似乎是廣東一帶才有這說法，樓主則稱沒有指明對方是香港人，而是迪士尼的某一位工作人員。

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