迪士尼港媽怒控攝影師5大罪 唔幫排隊都鬧!網民嘲西客:惡過黑社會

迪士尼樂園是許多人憧憬過的夢幻之地，也是留下漂亮美照的好地方，樂園也有提供專業攝影師的跟拍服務，協助客人留下可以永久保存的美好回憶。然而近日一位迪士尼攝影師收到客人投訴和威脅，怒控5大罪，但內容卻誇張得連天氣炎熱也怪罪在攝影師身上，令網民義憤填膺齊聲怒轟事主是「極品西客」！



迪士尼圖片

昨日（5日）網上流傳一張WhatsApp對話截圖，為一位日前曾去迪士尼樂園的媽媽，自稱「第六組陳氏家族嘅媽媽jojo」。指收到迪士尼樂園攝影師Timothy所拍攝的照片，不過對於照片就作出了5大投訴。

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第1宗罪：背景有人

迪士尼樂園遊客眾多，想拍到背景無人的圖片基本上十分困難，或要靠後製才能執走。但港媽Jojo劈頭就是一句「收到你喺迪士尼樂園幫我哋拍攝嘅照片，但係背景太多人影響我哋嘅全家福質素，其實你身為一個攝影師有義務要搵助手幫手阻擋其他遊客，咁樣張相先會最靚」，要求相當於幫忙清場，睇怕一個助手都唔夠用。

《親親我好媽》劇照

第2宗罪：天氣炎熱

香港天氣炎熱就不是新聞，在迪士尼樂園戶外拍照就更加熱，港媽Jojo怒斥攝影師「另外請預計個天氣問題，嗰日拍攝好熱」，直將天氣炎熱的問題怪罪在攝影師身上，難道你認為攝影師可以憑自己改變炎熱天氣？天氣之子嗎？

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第3宗罪：皮膚無幫PS美白

俗話說「一白遮三醜」，拍照要顯白是不少女生的審美標準之一，港媽Jojo怪責攝影師「我啲皮膚你有幫我後期執一執，冇將我美白」，似乎惹火了皮膚本來不夠白的Jojo媽。

《愛回家》劇照

第4宗罪：遊樂設施/餐廳不幫忙排隊

即使不想排隊，也需要排隊，也不可以插隊，這應該是居住在香港的生活常識，而樂園人流眾多，無論做什麼都要排隊一事就更平常了。惟港媽Jojo對攝影師稱「遊樂設施嗰度你應該要搵一個人幫手排隊，冇理由剩係得旋轉木馬嘅相，過山車啲相都要有，喺餐廳啲相呢，係影得幾靚，但係冇人幫我哋排隊攞位，啲相影得幾靚都冇用」。

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第5宗罪：攝影師園內購物無折扣

而最後一點的投訴，港媽Jojo認為攝影師是樂園的工作人員，理應享有員工折扣，但是後來發現沒有，斥責對方「同埋我以為你係攝影師喺迪士尼樂園可以買嘢又（有）折，原來你冇㗎，令到我好失望」。港媽Jojo提出的當然不止投訴啦，也有提出對攝影師的求償方案，她開宗明義的直言「，不如咁啦，你唔想我投訴你，我幫你諗咗一個方法你做賠償俾我哋家族任影三個鐘頭，迪士尼食飯嗰啲我俾，請埋你助手，但係自己要自費買迪士尼入場券，如果你唔應承嘅，我就會擺你上網，我係迪士尼投訴你！你諗諗啦！」

《美麗的他》劇照

面對Jojo如此皇恩浩蕩的提案，未知攝影師如何反應，不過網民反應就大得很，編輯翻遍留言區的網留言，未見有任何一位網民留言支持港媽Jojo，反指她是「終極西客」，表示「天氣太熱幫你射埋個太陽落嚟？」、「吓！有義務要阻擋遊客？？？要幫手排隊？？？有病睇醫生好冇」、「黑社會咁喎」、「呢啲做人都要考牌」、「癲得好勻循呀jojo」、「荒謬到好似作出嚟吸睛咁」、「好癲，呢個世界原來真係有呢啲人」，也提議她如果想拍到心目中的效果，可以採用2個方法，第一個是建議她包場，背景無人就點影都得，亦無排隊的問題，怕熱也可以在冬季再包場；第二個是租一個冷氣綠幕工作室，全靠後製就可以了！

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